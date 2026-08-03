Литва взялася за шкільні підручники: Ломоносова хочуть замінити на Шевченка
Міносвіти Литви ухвалить рішення про зміни до кінця серпня – перед початком навчального року
Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував вилучити зі шкільних програм твори російського науковця й письменника Михайла Ломоносова та додати до них класика української літератури Тараса Шевченка. Про це 3 серпня пише «Главком» з посиланням на LRT.
Що саме пропонує прем'єр
Глава уряду звернувся до Міністерства освіти, науки і спорту з пропозицією переглянути затверджені 2022 року програми загальної середньої освіти. Мета – більше не навчати литовських школярів патріотизму та громадянськості на текстах «письменника, який прославляв імперські війни Росії», йдеться в заяві канцелярії уряду. Наразі Ломоносова включено до програми з російської мови та літератури для учнів російської національної меншини – як одного з авторів, яких учитель може обрати для вивчення теми «Класицизм і доба Просвітництва».
Чому саме Шевченко
Натомість Сінкявічюс запропонував додати до шкільних програм твори Тараса Шевченка, щоб «молодь Литви краще пізнала українську національну ідентичність і тексти, які її сформували», – заявив прем'єр.
Що далі
У Міністерстві освіти, науки і спорту Литви повідомили, що розглянуть пропозицію прем'єра протягом найближчих двох тижнів. Рішення щодо ймовірних змін планують ухвалити до кінця серпня – ще до початку нового навчального року.
Нагадаємо, тенденція розриву з російською культурою й економікою триває в усій Балтії – нещодавно Латвія заборонила імпорт російських книжок, іграшок та одягу.
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