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Литва взялася за шкільні підручники: Ломоносова хочуть замінити на Шевченка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Литва взялася за шкільні підручники: Ломоносова хочуть замінити на Шевченка
Пам'ятник Шевченкові у Вільнюсі
фото з відкритих джерел

Міносвіти Литви ухвалить рішення про зміни до кінця серпня – перед початком навчального року

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував вилучити зі шкільних програм твори російського науковця й письменника Михайла Ломоносова та додати до них класика української літератури Тараса Шевченка. Про це 3 серпня пише «Главком» з посиланням на LRT.

Що саме пропонує прем'єр

Глава уряду звернувся до Міністерства освіти, науки і спорту з пропозицією переглянути затверджені 2022 року програми загальної середньої освіти. Мета – більше не навчати литовських школярів патріотизму та громадянськості на текстах «письменника, який прославляв імперські війни Росії», йдеться в заяві канцелярії уряду. Наразі Ломоносова включено до програми з російської мови та літератури для учнів російської національної меншини – як одного з авторів, яких учитель може обрати для вивчення теми «Класицизм і доба Просвітництва».

Чому саме Шевченко

Натомість Сінкявічюс запропонував додати до шкільних програм твори Тараса Шевченка, щоб «молодь Литви краще пізнала українську національну ідентичність і тексти, які її сформували», – заявив прем'єр.

Що далі

У Міністерстві освіти, науки і спорту Литви повідомили, що розглянуть пропозицію прем'єра протягом найближчих двох тижнів. Рішення щодо ймовірних змін планують ухвалити до кінця серпня – ще до початку нового навчального року.

Нагадаємо, тенденція розриву з російською культурою й економікою триває в усій Балтії – нещодавно Латвія заборонила імпорт російських книжок, іграшок та одягу.

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Теги: міністр імпорт література Латвія Тарас Шевченко Литва молодь

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