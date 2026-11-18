Більшість батьків зійшлися на тому, що в першому класі найкраще працює чіткий режим дня, а не вмовляння

Що робити, якщо учень першого класу не поспішає сідати за уроки та щоразу потребує десятків нагадувань? Користувачка соцмережі Threads із нікнеймом proboginy звернулася до коментаторів із проханням підказати дієві способи, як зацікавити дитину в навчанні, пише «Главком».

У своєму дописі мама першокласника зізналася, що вмовити дитину почати робити уроки вдається лише після десятого повторення. Жінка поцікавилася у спільноти, чи існують повчальні мультфільми, які наочно показують важливість освіти, та які ще методи мотивації допомагають іншим батькам у подібних ситуаціях.

У відповідь вона отримала чимало порад щодо методів налаштування дитини на навчальний лад:

«Спробуйте створити ситуацію успіху. Коли дитині хочеться продемонструвати своє сьогоднішнє досягнення у вигляді виконаного завдання»;

«Полегшіть дитині життя: створіть режим і таким чином сформуєте звичку. Про внутрішню мотивацію в цьому віці не варто мріяти»;

«Як учителька початкових класів, я б радила не стільки шукати мультфільми про важливість навчання, скільки формувати позитивний досвід самого процесу. Спробуйте запровадити маленький ритуал: конкретний час для занять, короткі завдання, можливість обирати, з чого почати, і обов’язково помічати навіть невеликі успіхи. А головне – це з’ясувати, чому дитина не хоче сідати за уроки: втомилася, не розуміє завдання, боїться помилитися чи потребує більше уваги»;

«У моєї шкільної подруги це були гроші. За хороші оцінки батьки їй давали гроші, за погані вона віддавала гроші батькам. Працювало навіть в 9-у класі, закінчила школу на відмінно»;

«В мене працюють маніпуляції: не зробиш – не отримаєш»;

«Я б радила почати з режиму. Після школи дайте дитині відпочити 30–90 хвилин, а потім домовтеся про зрозумілий графік: трохи позаймалися, зробили перерву й повернулися до завдань. Перерви краще проводити без гаджетів, із рухом або грою»;

· «Сідає за стіл, даєте час на виконання і йдете. Повертаєтесь, коли час вийшов, за невиконання забираєте телефон, обмежуєте перегляд відео, скасовуєте обіцяну поїздку чи щось ще, що може бути стимулом. Батьки не мають стояти над дитиною. Уроки – це їхня зона відповідальності, одна з небагатьох у їхньому віці»;

«Та ніяк, у них ще іграшки в голові. Даєте час на погратись після школи, а потім виділити час на ДЗ, ділити на дрібні завдання – зараз напишеш в щоденник завдання, зробиш математику і потім підеш повечеряєш. Зробиш ще щось дрібне, підеш цукерку з'їсиш, і так далі, поки завдання не закінчаться. Для них це ще тяжко, особливо якщо змушують і емоційно реагують. Це повинна бути як рутина, від якої не відвертишся, але яку краще перемежувати з іншими видами діяльності»;

«У мене дитина вже у другому, так от, що в першому, що в другому класі, вона все одно не хоче робити ті уроки… Каже, нащо вони мені потрібні, дайте мені спокій. Для таких малявок ще складно усвідомити, що вони навчаються у школі і ще повинні вдома щось робити. У нас виходить тільки вмовлянням, хоча кожен раз закатує очі»;

«Моєму треба сказати 20 разів і забрати планшет. Інакше не буде діла. Не може бути в дитини 6-7 років внутрішньої мотивації до навчання. Лише дресура певний час, далі – звичка».

Деякі коментатори порад не давали, але думками ділилися:

«Йде третій місяць, як шестирічку змусили сісти за парту замість м'яча, біганини і тд. Може, варто не чіпати тої дитини? Принаймні, якщо вчитель не скаржиться»:

«У першому класі не має бути домашніх завдань»;

«Можливо, зарано пішли в школу. Діти часто психологічно не готові ще до школи».

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Також у мережі спалахнула дискусія щодо того, чи варто змушувати школярів читати програмні твори з літератури, якщо їх можна замінити екранізацією.

Нагадаємо, у мережі розгорівся скандал через допис користувачки Threads, яка розкритикувала вчительку початкових класів за відмову викладати фізкультуру. Педагог прийняла таке рішення після того, як шестирічні діти зірвали урок нецензурною лайкою та непристойними жестами.