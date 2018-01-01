Експерт назвав список тих, хто в Україні виконує замовлення Кремля, протестуючи проти Закону про освіту

Хвилю нападок з боку, зокрема, Румунії та Угорщини Марусик пов'язує із впливом Кремля

Заступник голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури Тарас Марусик назвав поіменно тих, хто, на його думку, виконує замовлення Кремля, протестуючи проти Закону про освіту. Перелік противників скандального закону Марусик озвучив у інтерв’ю



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Хвилю нападок з боку, зокрема, Румунії та Угорщини Марусик пов'язує із впливом Кремля

Заступник голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури Тарас Марусик назвав поіменно тих, хто, на його думку, виконує замовлення Кремля, протестуючи проти Закону про освіту.

Перелік противників скандального закону Марусик озвучив у інтерв’ю «Главкому».

«Після ухвалення закону пішла хвиля нападок з боку Румунії та Угорщини. Ясна річ, що за цим стоїть Кремль. Противниками цього закону виступають, у тому числі, співавтори закону Колесніченка-Ківалова, приміром, Ауріка Божеску – відповідальний секретар Міжрегіонального об'єднання «Румунська спільнота України», Михайло Товт і Василь Брензович від «Угорської спільноти України»», - розповідає Марусик.

Як зазначає громадський активіст, Божеску раніше була помічницею у нардепів-«регіоналів» Івана Попеску та Віталія Заблоцького, а тепер допомагає ще одному колишньому «регіоналові» Едуарду Матвійчукові. Товт – це почесний голова Демократичної спілки угорців України, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Брензович регулярно зустрічається з керівництвом угорської держави і, зокрема, з міністром закордонних справ та погоджує з ними питання внутрішньої політики України.

«Ще один противник закону — Руслан Бортнік, — додає Марусик. — Зараз він зробився політологом, а раніше був правою рукою Колесніченка. Свого часу він їздив до Держдуми, просив дати гроші на створення в Україні російської партії, яка б могла здобути хоча б ту кількість голосів, які має «Свобода». Виходить, що активно проти цього закону разом із зазначеними людьми виступила… Лариса Ніцой. Вона збирала підписи у Facebook, щоб Порошенко наклав вето».

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія, заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.

8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Тарас Марусик: Лариса Ніцой хоче у Верховну Раду і для цього використовує мовне питання.