З 2027 року четвертокласники складатимуть ЗНО

Підготовка до обов’язкової ДПА у формі ЗНО розпочнеться у 2025/26 навчальному році

В Україні стартує підготовка до запровадження обов’язкової державної. підсумкової атестації (ДПА) для учнів четвертих класів у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). З 2027 року ДПА у форматі ЗНО для учнів четвертих класів стане обов’язковою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Osvita.ua.

Згідно з наказом МОН, підготовка до запровадження обов’язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО розпочнеться протягом 2025/26 навчального року. Протягом лютого – квітня 2026 року буде створена та передана Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) спеціальна освітня платформа для проведення ДПА.

Весною 2026 року проведуть апробацію ДПА для 10 тис. випускників початкової ланки освіти. Фінансування проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі відбуватиметься за кошти держбюджету. Очікується, що із 2027 року проведення ДПА у формі ЗНО стане обов’язковим для усіх учнів четвертих класів.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року понад 400 шкіл припинили існування або знизили свій ступінь через недостатню кількість учнів. Раніше повідомлялося, що з 1 вересня уряд не фінансуватиме школи з менш ніж 45 учнями, а з 1 вересня 2026 року – менш як 60. За даними МОН, на освіту одного учня із села держава в середньому на рік витрачає 30,4 тис. грн, а в місті – 24,4 тис. грн. У деяких селах вартість навчання одного учня сягає понад 51 тис. грн.

До слова, цьогоріч 1 вересня для 3,5 млн українських дітей почався навчальний рік. За даними Свириденко, усе більше школярів повертається до очного навчання: майже 2,3 млн учнів навчатимуться очно, дистанційно – на 103 тис. учнів менше, ніж торік.