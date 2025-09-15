Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

З 2027 року четвертокласники складатимуть ЗНО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
З 2027 року четвертокласники складатимуть ЗНО
Весною 2026 року відбудеться апробація ДПА для 10 тис. випускників початкової школи
фото: ВШколУ

Підготовка до обов’язкової ДПА у формі ЗНО розпочнеться у 2025/26 навчальному році

В Україні стартує підготовка до запровадження обов’язкової державної. підсумкової атестації (ДПА) для учнів четвертих класів у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). З 2027 року ДПА у форматі ЗНО для учнів четвертих класів стане обов’язковою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Osvita.ua.

Згідно з наказом МОН, підготовка до запровадження обов’язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО розпочнеться протягом 2025/26 навчального року. Протягом лютого – квітня 2026 року буде створена та передана Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) спеціальна освітня платформа для проведення ДПА.

Весною 2026 року проведуть апробацію ДПА для 10 тис. випускників початкової ланки освіти. Фінансування проведення ДПА у формі ЗНО в початковій школі відбуватиметься за кошти держбюджету. Очікується, що із 2027 року проведення ДПА у формі ЗНО стане обов’язковим для усіх учнів четвертих класів.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року понад 400 шкіл припинили існування або знизили свій ступінь через недостатню кількість учнів. Раніше повідомлялося, що з 1 вересня уряд не фінансуватиме школи з менш ніж 45 учнями, а з 1 вересня 2026 року – менш як 60. За даними МОН, на освіту одного учня із села держава в середньому на рік витрачає 30,4 тис. грн, а в місті – 24,4 тис. грн. У деяких селах вартість навчання одного учня сягає понад 51 тис. грн.

До слова, цьогоріч 1 вересня для 3,5 млн українських дітей почався навчальний рік. За даними Свириденко, усе більше школярів повертається до очного навчання: майже 2,3 млн учнів навчатимуться очно, дистанційно – на 103 тис. учнів менше, ніж торік.

Читайте також:

Теги: ЗНО освіта школа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений навчальний заклад
У Сумах через російську атаку пошкоджено навчальний заклад
18 серпня, 02:09
Будівельники зняли вагонку, яка закривала унікальний розпис і починають роботи з утеплення фасаду
Скарб, що ховався під вагонкою: мистецтвознавиця закликає врятувати унікальний розпис на Оболоні
19 серпня, 10:44
Олександр Борисович Недбайло виступає з вітальним словом на святі останнього дзвоника. 3 червня 2025 року
Пішов із життя директор одного зі столичних ліцеїв Олександр Недбайло
20 серпня, 08:56
В Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для всіх школярів
Безоплатне харчування для всіх школярів: подробиці від уряду
22 серпня, 04:47
Залужний розповів про освіту у Великій Британії
«Це дуже чудово»: Залужний розповів, що його вразило в британській освіті
25 серпня, 18:08
Головнокомандувач подякував батькам курсантів за благословення дітей
День знань: Сирський подякував батькам, які благословили дітей на службу Україні
1 вересня, 08:27
Народні депутати діляться фотографіями на день знань
День знань: народні депутати привітали українців
1 вересня, 14:08
Засновники 57 шкіл вирішили фінансувати їх власним коштом
Міносвіти повідомило, скільки шкіл в Україні закрилося з 1 вересня
2 вересня, 06:20
Директорка столичної гімназії №109 Віталія Полякова влаштувала перевірку форми на вході до закладу
Що відомо про керівницю столичної гімназії, яка влаштувала конфлікт через шорти
4 вересня, 09:49

Наука та освіта

З 2027 року четвертокласники складатимуть ЗНО
З 2027 року четвертокласники складатимуть ЗНО
Австрійський міністр освіти назвав особливі риси українських школярів
Австрійський міністр освіти назвав особливі риси українських школярів
Помер перший проректор КНУБА, 39-річний професор Олексій Шкуратов
Помер перший проректор КНУБА, 39-річний професор Олексій Шкуратов
Університет Грінченка та Японський університет економіки підписали Угоду про здобуття подвійних дипломів
Університет Грінченка та Японський університет економіки підписали Угоду про здобуття подвійних дипломів
Скільки чоловіків віком від 25 років вступили до вишів цьогоріч: дані МОН
Скільки чоловіків віком від 25 років вступили до вишів цьогоріч: дані МОН
Міносвіти пропонує запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали НМТ
Міносвіти пропонує запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали НМТ

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Сьогодні, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Сьогодні, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua