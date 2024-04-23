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Верховна Рада схвалила закон про реформу вищої освіти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Верховна Рада схвалила закон про реформу вищої освіти
Прийнятий закон є складовою комплексної трансформації системи вищої освіти
фото з відкритих джерел

Студенти зможуть самостійно формувати освітню траєкторію та регулювати темп і тривалість навчання

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про індивідуальні освітні траєкторії під час здобуття вищої освіти. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Індивідуальні освітні траєкторії – Рада ухвалила законопроєкт №10177. У другому читанні за законопроєкт проголосували 306 депутатів», – зазначив міністр.

За словами Федорова, студенти тепер самі формуватимуть освітню траєкторію, регулюватимуть темп і тривалість навчання, а також, за потреби, зможуть змінити спеціальність після року чи півтора навчання.

«Наприклад, студент ще не визначився з конкретною спеціальністю, тому вступає на міждисциплінарну програму «Соціальні науки». У її межах є кілька спеціальностей: соціологія, соціальна робота та політологія. Після року-півтора студент вирішує, що йому ближча політологія, вибирає цю спеціальність і продовжує цілеспрямовано її вивчати. Ті, хто від початку визначилися зі спеціальністю, зможуть і надалі вступати одразу на неї», – зауважив він.

Крім того, студенти-контрактники самостійно визначатимуть тривалість навчання в університеті. Студент зможе пройти 4-річну бакалаврську програму за три роки або навпаки – поєднати навчання з роботою і завершити за 6-8 років.

Як зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, ключова ідея цього закону – створити більше можливостей і дати більше свободи студентам.

«Водночас закон посилює автономію університетів. Заклади зможуть самостійно визначати інструменти для досягнення встановлених стандартом компетентностей з нерегульованих спеціальностей. Стандарти вищої освіти оновлюватимуться впродовж наступних місяців, що вже давно на часі. А в цих стандартах з’явиться більше вибірковості, що зрештою збільшить конкуренцію в університетах – кращі викладачі з інноваційними курсами отримають більше можливостей, а студенти – вищу якість», – зазначив він.

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фото: Telegram/Михайло Федоров

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт (№11092) щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.

До слова, Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 2 квітня, прийняв зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами. Студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування. Також виїхати за кордон зможуть магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку.

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Теги: Міністерство освіти і науки освіта студенти освітня реформа Михайло Федоров

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