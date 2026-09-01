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МОН готує школи до відключень світла: що зміниться взимку

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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МОН готує школи до відключень світла: що зміниться взимку
Школи готують до роботи під час можливих відключень електроенергії
фото з відкритих джерел

У разі проблем з електроенергією можуть змінити дати канікул, поєднати різні формати навчання та перенести частину занять

Українські школи готують до можливих тривалих відключень електроенергії взимку: у разі проблем зі світлом можуть змінювати строки канікул, поєднувати очне та дистанційне навчання і перерозподіляти навчальний час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РБК-Україна, яке отримало коментар від пресслужби Міністерства освіти і науки.

Підготовка шкіл до осінньо-зимового періоду передбачає посилення їхньої енергетичної стійкості. У разі проблем із електропостачанням або погіршення безпекової ситуації навчальний процес можуть організовувати за зміненим графіком.

«Залежно від конкретної ситуації це може передбачати зміну строків канікул, поєднання різних форм навчання, перерозподіл навчального часу, внесення змін до календарно-тематичного планування та інші рішення, необхідні для безперервності навчання», – повідомили у МОН.

Тобто за складної ситуації школярі можуть навчатися за іншим графіком, а очне та дистанційне навчання можуть поєднувати. Конкретні рішення залежатимуть від ситуації в конкретному закладі освіти.

Окремо МОН працює над тим, щоб школи могли продовжувати роботу під час тривалих відключень світла. У 2026 році уряд передбачив майже 500 млн грн субвенції на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти.

«Субвенція спрямована на підтримання роботи критично необхідного обладнання і мереж під час відключень та створення мінімально необхідних умов для очного або змішаного навчання», – зазначили у відомстві.

За ці кошти у школах передбачено встановлення інверторів, акумуляторних систем з автономністю не менше восьми годин, сонячних електростанцій або генераторів. Субвенцію отримують заклади, які працюють очно або у змішаному форматі та мають укриття. Загальна вартість відібраних проєктів становить 477,3 млн грн.

Усі роботи зі встановлення обладнання мають завершити до 15 листопада 2026 року, щоб школи були готові до зими та можливих тривалих відключень світла.

Нагадаємо, із 1 вересня 2026 року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть ще на 20%. Водночас в Україні запроваджується нова система оплати праці освітян.

 

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Теги: укриття навчання Україна школярі енергетика

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