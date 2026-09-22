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Профорієнтація з 10 років: Міносвіти змінить навчання для дітей з особливими потребами

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Профорієнтація з 10 років: Міносвіти змінить навчання для дітей з особливими потребами
За словами Коновалової, кар’єрним радникам знадобляться додаткові навички для роботи з дітьми з порушеннями розвитку
фото: glavcom.ua

«Профорієнтація має спиратися на сильні сторони дітей з особливими потребами»

У Міністерстві освіти і науки України розробляють нові підходи до профорієнтації дітей з особливими освітніми потребами (ООП), яку планують інтегрувати в загальну систему та розпочинати вже з п'ятого класу. Про це заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла під час спілкування з журналістами на національному форумі «Майбутнє, яке обираємо ми», передає «Главком».

За словами Коновалової, кар’єрним радникам знадобляться додаткові навички для роботи з дітьми з порушеннями розвитку, зокрема інтелектуальними або соціоадаптаційними труднощами. Оскільки цими радниками стають звичайні шкільні учителі, які лише зараз проходять базову підготовку з профорієнтації, у майбутньому для них планують створити окремий додатковий модуль навчання. Це стане наступним етапом реформи, адже у нинішній пілотній програмі такої спеціалізованої підготовки ще немає.

Посадовиця наголосила, що профорієнтація дітей з особливими освітніми потребами  не повинна бути окремою паралельною програмою, а має спиратися виключно на їхні сильні сторони. Як приклад, вона навела людей з аутизмом, які можуть мати високий рівень інтелекту, але потребують допомоги в адаптації до робочого середовища. Водночас люди з інтелектуальними порушеннями можуть бути особливо ефективними у виконанні простих та рутинних завдань.

«Профорієнтація має спиратися на їх сильні сторони», – підкреслила заступниця міністра.

Окрему увагу в межах реформи приділятимуть роботодавцям. Наразі МОН спільно з Міністерством економіки, Державною службою зайнятості та органами місцевого самоврядування працює над моделлю навчання бізнесу ефективно інтегрувати молодих людей з особливими потребами у робоче середовище.

У МОН також планують визначити, де саме буде зосереджена підтримка таких випускників безпосередньо на робочому місці. Розглядається варіант, за якого відповідні фахівці працюватимуть у закладах професійної освіти, або ж до процесу залучать соціальну сферу та центри зайнятості. Ефективність пілотної системи профорієнтації оцінюватимуть за відгуками учнів та батьків.

До слова, заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній розповів, що в Україні понад 15 тис. потенційних кар’єрних радників проходять спеціальне навчання для проведення профорієнтації серед школярів. Проєкт спрямований на те, щоб ознайомити учнів із можливостями професійної реалізації та дефіцитними спеціальностями, яких найбільше потребує економіка.

Загалом у МОН планують масштабно впровадити професійний стандарт кар'єрного радника, щоб у перспективі ця посада стала офіційною частиною типового штатного розпису шкіл.

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Теги: Міністерство освіти і науки школа школярі

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