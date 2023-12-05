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Що не так із новим правописом. Популярна мовознавиця звернула увагу на проблеми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Що не так із новим правописом. Популярна мовознавиця звернула увагу на проблеми
Філологиня вважає новий правопис хорошим, адже, за її словами, він узяв за основу багато зі «скрипниківки»
фото з відкритих джерел

Васильєва: «Новий правопис потрібно ще вдосконалювати і вдосконалювати»

Однією з основних проблем нового правопису є його варіативність. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла філологиня, українізаторка, літературна редакторка Ольга Васильєва.

«Я не схвалюю варіативних норм. Якщо ви затверджуєте якусь норму, вона має бути одна. Наприклад, чому є «пауза» і «павза», «етер» і «ефір»? Чому «радості» й «радости»? Щоби людей не дуже залякати? Чому тоді не ввели паралельних варіантів на такі слова як «матеріальний», «соціальний», «діаспора»? Адже форми «матеріяльний», «соціяльний», «діяспора» притаманні українській мові, як і білоруській. А от російській – ні. У правописі цієї норми взагалі немає, зате вони ввели «проєкт» – без варіантів. І ось ця непослідовність дуже дратує», – зауважила Васильєва.

Водночас філологиня вважає новий правопис хорошим, адже, за її словами, він узяв за основу багато зі «скрипниківки» (харківський правопис 1928 року – «Главком»), проте його потрібно удосконалювати.

«Пані посол» – це помилка, така сама, як і «пан посолка». Не подобається також, що всі чоловічі прізвища можна не ставити у кличний відмінок. Тобто можна звернутися і «пане Кравченко», і «пане Кравченку». Це нелогічно. Імена Сашко, Грицько, Андрійко у кличному матимуть закінчення «ку»: Сашку, Грицьку, Андрійку. То чому тоді у кличному відмінку прізвища, що закінчуються на «ко», не ставити в «ку»? Це нелогічна норма, це все треба уніфікувати. Або у «правилі девʼятки», коли після літер д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р треба писати літеру «и» на місці «і», правопис подає у назвах топонімів -ривер, але чомусь -стріт. Або шотландські прізвища: Мак-Клюр пишемо з дефісом, а Маккензі – разом. Або чому не регламентовано закінчення с/з: Макдональдз чи Макдональдс, віндовс чи віндовз тощо? Недопрацювань багато», – пояснила Васильєва.

Зазначимо, з 3 червня 2019 року почав діяти новий український правопис. Від цього моменту рекомендовано застосовувати норми і правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя. «Главком» писав про 14 нових правил, які варто запам’ятати. 

Нагадаємо, письменник, перекладач, мовознавець та відомий блогер Остап Українець вважає, що суспільству потрібно перестати сприймати індивідуальне мовлення людей, як виступ диктора на телебаченні та мовлення людей, що намагаються перейти на українську як мовлення вчительки української мови.

До слова, деякі українці не сприймають фемінітиви з декількох причин. Однією з них є те, що противники фемінітивів ніколи їх не використовували.

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Теги: мова українська мова правопис Ольга Васильєва

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