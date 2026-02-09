Франція готується передати Україні літаки Mirage 2000

Mirage 2000 та ракети Aster: підсумки переговорів Михайла Федорова з главою Міноборони Франції

За результатами офіційної зустрічі міністра оборони Михайла Федорова з міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен було оголошено про новий масштабний етап військово-технічної співпраці. Париж підтвердив готовність не лише передати сучасну авіацію, а й значно прискорити постачання засобів ППО та далекобійного озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Головною новиною переговорів стала фіналізація домовленостей щодо передачі Україні багатоцільових винищувачів Mirage 2000.

«Французька сторона готується передати Україні літаки Mirage 2000. Триває робота щодо постачання Україні рекордного обсягу керованих авіаційних бомб AASM Hammer, щодо пришвидшення виробництва та постачання протибалістичних ракет Aster. Обговорюється надання Україні далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP», – повідомляє Міноборони.

Важливим кроком у стратегічному партнерстві стало підписання Листа про наміри щодо спільного виробництва озброєння.

«Підписано Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції», – зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, на час ремонту одного з елементів системи ППО Україна отримає від Франції додатковий радар до зенітно-ракетного комплексу.

«Ми працюємо над цим питанням, зокрема над ремонтом радара до SAMP/T, і ми передбачаємо дати радар на заміну, поки той у ремонті», – сказала міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен.

Міністерка додала, що Франція зосереджується на ремонті наявного радара до SAMP/T і загалом на наявних комплексах, які вже використовуються, для того, щоб здійснити все необхідне обслуговування і ремонти.