Опозиція Словаччини звинуватила Фіцо у шкоді Україні через електрику

Партія SaS заявила про намір подати кримінальні скарги до прокуратури

Словацька опозиційна партія SaS заявила про намір подати кримінальні скарги до прокуратури через рішення прем’єр-міністра Роберта Фіцо припинити постачання аварійної електроенергії в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на словацьке видення Dennik N.

За їхніми словами, рішення уряду може мати серйозні наслідки для енергетичної безпеки України. Депутат SaS Карол Галек розкритикував позицію прем’єра, заявивши, що його дії, на думку опозиції, шкодять підтримці України.

Він наголосив, що припинення аварійного постачання електроенергії може вплинути на критичну інфраструктуру, зокрема лікарні. Голова партії SaS Браніслав Грьолінг повідомив, що предметом кримінальних скарг стануть підозри у зловживанні повноваженнями посадовця, державній зраді, нелюдяності, терористичному акті та порушенні обов’язків під час управління чужим майном.

За словами Галека, через припинення постачання аварійної електроенергії може виникнути ситуація, коли лікарні в Україні залишаться без світла під час операцій із пораненими після російських ударів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав національного оператора енергомереж розглянути можливість тимчасового припинення аварійного експорту електроенергії до України у разі, якщо транспортування нафти трубопроводом «Дружба» не буде відновлено.

До слова, влада Словаччини заявила, що українська сторона не надає доступу європейським фахівцям до місця пошкодження нафтопроводу «Дружба». Про це, зокрема, заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час закритого засідання Ради ЄС із закордонних справ.