Україна перебуває на межі фінансової катастрофи – Гетманцев

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Україна перебуває на межі фінансової катастрофи – Гетманцев
Данило Гетманцев зазначає, що наразі існує значний дефіцит державного бюджету
фото: Верховна Рада України

Голова фінансового комітету Верховної Ради виступив із різким попередженням: вже у квітні держава може втратити можливість фінансувати власні видатки

Україна перебуває на межі фінансової катастрофи. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню Forbes, інформує «Главком».

За словами нардепа, внутрішні бюджетні резерви на межі. Кошти, які планувалися на другу половину 2026 року, вже зараз витрачаються на покриття «дірок» у фінансуванні армії та соціальних виплат.

«Не у всіх колег (у Верховній Раді та Кабміні) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що у квітні не буде чим фінансувати видатки. Сьогодні вже ми використовуємо ті кошти, що були закладені на друге півріччя. У МВФ позиція щодо маяків, погоджених урядом, дуже проста – вони обов’язкові. І перенесення їх з prior action не змінило цього ставлення», – повідомив народний депутат.

Гетманцев нагадав, що для надання коштів від Міжнародного валютного фонду Україна має виконати жорсткі умови до кінця березня, включаючи запровадження ПДВ для ФОПів та скасування митних пільг на посилки.

«Всі думають, що якось воно буде, бо раніше вдавалося пройти такі періоди. Цього разу ситуація інша», – наголосив парламентар.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжує роботу над наданням Україні масштабного кредиту в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки, попри спроби Угорщини заблокувати цей процес. Єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив, що технічна підготовка до виплат не припиняється. Сьогодні, 24 лютого Рада ЄС має затвердити два з трьох законодавчих актів, які не потребують одностайності.

