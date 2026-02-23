Головна Світ Політика
Єврокомісія підняла прапор України у Брюсселі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Європейські інституції продемонстрували підтримку Україні
фото: @EU_Commission

У ЄК заявили, що синьо-жовтий стяг став символом стійкості та надії Європи

Біля будівлі Європейської комісії у Брюсселі підняли прапор України на знак солідарності з українцями у зв’язку з четвертою річницею повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

У повідомленні наголошується, що підняття українського прапора має символічне значення та демонструє підтримку Європейського Союзу Україні на тлі триваючої війни. У Єврокомісії підкреслили, що синьо-жовтий стяг став символом стійкості українського суспільства та спільних європейських цінностей.

У повідомленні також зазначили, що боротьба України розглядається як частина ширшого прагнення до справедливого миру на континенті. «Прапор, який ми піднімаємо сьогодні, уособлює незламний дух нації, яка вже чотири роки бореться з повномасштабним невиправданим насильством і руйнуванням. Справа України – це справа справедливого миру на нашому континенті», – зазначили в Єврокомісії.

У ЄК наголосили, що таким жестом прагнуть підкреслити єдність із українцями у річницю початку повномасштабної агресії Росії.

Нагадаємо, що Євросоюз продовжує підготовку до надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та планує розпочати виплати вже у квітні 2026 року, навіть попри блокування одного з необхідних рішень з боку Угорщини. Європейський комісар Валдіс Домбровскіс заявив, що, Рада ЄС у вівторок, 24 лютого, має затвердити два законодавчі акти, що дозволять продовжити технічну підготовку до запуску фінансування України. 

До слова, Рада Європи готує низку офіційних заходів у Страсбурзі до четвертих роковин початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. 24 лютого представники країн на рівні послів проведуть спеціальне засідання, присвячене виключно розгляду наслідків агресії РФ проти України.

 

