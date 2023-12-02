Метінвест Політехніка провів першу міжнародну конференцію з відбудови України

Університет Метінвест Політехніка – перший приватний технічний університет в Україні, який заснувала Група Метінвест у червні 2020 року

Головною темою конференції було сприяння повоєнному відновленню України за допомогою науки як невіддільного елементу майбутнього

Недержавний технічний університет Метінвест Політехніка, який заснував бізнесмен Рінат Ахметов, провів у Запоріжжі першу міжнародну науково-технічну конференцію «MININGMETALTECH 2023 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти».

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У конференції взяли участь близько 200 представників бізнесу, науковці з Австралії та представники провідних технічних вишів Києва, Вінниці, Харкова, Дніпра, Львова та інших міст, а також студенти Метінвест Політехніки.

Головною темою конференції було сприяння повоєнному відновленню України за допомогою науки як невіддільного елементу майбутнього. Адже нинішнім студентам Метінвест Політехніки належить відбудовувати й Україну, й вітчизняну промисловість.

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«Одним із наших завдань було оцінити стан справ у галузі освіти, а також закласти фундамент для розвитку науки та проведення досліджень для відновлення країни. Ми плануємо розвивати цей напрям і надалі, та залучати до конференцій і аспірантів, яким також хочемо надати можливість навчатися у Метінвест Політехніці», – сказав ректор технічного університету Метінвест Політехніка Олександр Поважний.

Також на конференції обговорили шляхи та засоби зеленого переходу української металургії, нові технології прямого відновлення заліза, перспективи галузі, зокрема екологічну металургію та сучасні eco-friendly практики. Освітній блок було присвячено викликам та перспективам трансформації інженерної освіти, металургійній освіті та науці в сучасному університеті. А на технічній панелі розглянули інтелектуальні системи управління, робототехнічні та мехатронні комплекси.

«Я хочу звернутися до кожного студента, викладача та учасника конференції. Ви – наша надія не лише на побудову нового стандарту для металургійної та гірничої промисловості, але й всієї України. Саме вам доведеться використати свій потенціал і знання задля відбудови нашої країни. Тому хочу подякувати всім за участь у першій міжнародній конференції Метінвест Політехніки», – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Університет Метінвест Політехніка – перший приватний технічний університет в Україні, який заснувала Група Метінвест у червні 2020 року. У 2022 році пройшов перший набір студентів, зараз студентами є майже 700 осіб. Найкращим студентам Група Метінвест гарантує перше робоче місце, фінансову та інші мотивації.