Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Метінвест Політехніка провів першу міжнародну конференцію з відбудови України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Метінвест Політехніка провів першу міжнародну конференцію з відбудови України
Університет Метінвест Політехніка – перший приватний технічний університет в Україні, який заснувала Група Метінвест у червні 2020 року
фото: Метінвест

Головною темою конференції було сприяння повоєнному відновленню України за допомогою науки як невіддільного елементу майбутнього

Недержавний технічний університет Метінвест Політехніка, який заснував бізнесмен Рінат Ахметов, провів у Запоріжжі першу міжнародну науково-технічну конференцію «MININGMETALTECH 2023 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти». 

У конференції взяли участь близько 200 представників бізнесу, науковці з Австралії та представники провідних технічних вишів Києва, Вінниці, Харкова, Дніпра, Львова та інших міст, а також студенти Метінвест Політехніки.

Головною темою конференції було сприяння повоєнному відновленню України за допомогою науки як невіддільного елементу майбутнього. Адже нинішнім студентам Метінвест Політехніки належить відбудовувати й Україну, й вітчизняну промисловість.

«Одним із наших завдань було оцінити стан справ у галузі освіти, а також закласти фундамент для розвитку науки та проведення досліджень для відновлення країни. Ми плануємо розвивати цей напрям і надалі, та залучати до конференцій і аспірантів, яким також хочемо надати можливість навчатися у Метінвест Політехніці», – сказав ректор технічного університету Метінвест Політехніка Олександр Поважний.

Також на конференції обговорили шляхи та засоби зеленого переходу української металургії, нові технології прямого відновлення заліза, перспективи галузі, зокрема екологічну металургію та сучасні eco-friendly практики. Освітній блок було присвячено викликам та перспективам трансформації інженерної освіти, металургійній освіті та науці в сучасному університеті. А на технічній панелі розглянули інтелектуальні системи управління, робототехнічні та мехатронні комплекси.

«Я хочу звернутися до кожного студента, викладача та учасника конференції. Ви – наша надія не лише на побудову нового стандарту для металургійної та гірничої промисловості, але й всієї України. Саме вам доведеться використати свій потенціал і знання задля відбудови нашої країни. Тому хочу подякувати всім за участь у першій міжнародній конференції Метінвест Політехніки», – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Університет Метінвест Політехніка – перший приватний технічний університет в Україні, який заснувала Група Метінвест у червні 2020 року. У 2022 році пройшов перший набір студентів, зараз студентами є майже 700 осіб. Найкращим студентам Група Метінвест гарантує перше робоче місце, фінансову та інші мотивації.

Теги: Рінат Ахметов студенти промисловість технології університет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До 1 грудня списки призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК СП мають також подавати усі роботодавці, виконавчі, державні органи, органи місцевого самоврядування
Мобілізація студентів: заклади освіти мають передати списки учнів ТЦК
29 листопада, 09:37
Випробування нових моделей БпАК Міністерство оборони влаштовує регулярно
Міноборони провело випробовування нових українських FPV-дронів
25 листопада, 17:42
Експерт висловив впевненість, що замість підвищення тарифів «Укренерго» має можливість звернутися по міжнародну допомогу
Підвищення тарифу на передачу електроенергії викликає багато питань до «Укренерго» – експерт
21 листопада, 13:36
Популярною серед українців є робота на м'ясокомбінатах у Нідерландах
Пошук роботи у Нідерландах: які важливі нюанси слід врахувати українцям
20 листопада, 08:20
Музей Гуггенхайма у Більбао відвідують туристи зі всього світу
Урок для Києва. Як Більбао прославилося завдяки сміливим архітектурним рішенням
19 листопада, 18:18
Київський університет культури бере військовозобов'язаних чоловіків на навчання без іспитів
Університет Поплавського допомагає чоловікам не йти на фронт – розслідування
15 листопада, 15:37
Студента змусили просити вибачення та відмовитися від своїх слів
Фаріон виклала дані студента з Криму, який її підтримав: хлопця затримала ФСБ
13 листопада, 13:21
Японський термоядерний реактор JT-60SA зараз є найбільшим у світі
Японія запустила найбільший у світі термоядерний реактор
3 листопада, 13:45
Рекордсменом став харківський університет, де чоловіків-контрактників побільшало у 20 разів
Кількість студентів-чоловіків під час війни б'є рекорди: графіка
2 листопада, 15:15

Наука та освіта

Метінвест Політехніка провів першу міжнародну конференцію з відбудови України
Метінвест Політехніка провів першу міжнародну конференцію з відбудови України
Які спеціальності цьогоріч найчастіше обирали вступники: інфографіка
Які спеціальності цьогоріч найчастіше обирали вступники: інфографіка
ЗМІ: Вчителі Дніпропетровської області відстоюють свої права на землю агрофірми «Наукова» у суді
ЗМІ: Вчителі Дніпропетровської області відстоюють свої права на землю агрофірми «Наукова» у суді
Лісовий розповів, що робити вчителю, якщо учні намагаються зірвати урок
Лісовий розповів, що робити вчителю, якщо учні намагаються зірвати урок
Україна в полоні негоди: як працюватимуть школи та дитсадки
Україна в полоні негоди: як працюватимуть школи та дитсадки
Скільки українських дітей навчаються у школах Польщі: дані МОН
Скільки українських дітей навчаються у школах Польщі: дані МОН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Прикордонники не випустили Порошенка з України: реакція СБУ
36K
Ексглава ЦРУ назвав винних у невдалому літньому контрнаступі ЗСУ
20K
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Прем’єра з інтригами. У Театрі Лесі Українки стався «неймовірний випадок»
8000
В Україні завили сирени через загрозу удару балістичними ракетами (мапа)
6896
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч

Новини

Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Сьогодні, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Сніг і дощ, місцями туман: прогноз погоди на 2 грудня
Сьогодні, 03:40
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:47

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua