Ремонт укриттів у гуртожитках столичного вишу: підрядник підозрюється у розкраданні 1,2 млн грн

Підрядник підписав акти про виконання робіт попри те, що їх обсяг і вартість завищені. Окрім того, деякі будівельні роботи взагалі не були виконані

У 2023 році університет та підрядна компанія уклали дві угоди на усунення аварійного стану сховищ у двох гуртожитках вишу, розташованих у різних районах міста

Столична прокуратура повідомила про підозру директору підрядної компанії у справі про завищення вартості робіт під час ремонту укриттів у гуртожитках одного з університетів Києва. Також посадовця підозрюють у хабарництві для уникнення кримінальної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру та поліцію Києва.

За даними правоохоронців, у травні 2023 року університет та підрядна компанія уклали дві угоди на усунення аварійного стану сховищ у двох гуртожитках вишу, розташованих у різних районах міста. Підрядник підписав акти про виконання робіт попри те, що їх обсяг і вартість завищені. Окрім того, деякі будівельні роботи взагалі не були виконані.

«Зокрема, в укритті одного з гуртожитків не виконали шпаклювання та фарбування стін, не встановлено унітаз та сантехніку, не провели ще низку робіт. Попри це, університет заплатив за ці роботи, понад 1,2 млн грн», – повідомили у прокуратурі.

Директору підрядної фірми оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 191 – привласнення чи розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем та ч. 1 ст. 366 – службове підроблення. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає позбавлення волі до восьми років без права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки.

Крім того, у прокуратурі додали, що на розгляді в суді перебуває обвинувальний акт щодо цього підприємця за статтею про хабарництво. Фігуранта підозрюють ще й у тому, що він міг запропонувати і дати слідчому у цьому провадженні хабаря у розмірі $5 тис. для уникнення кримінальної відповідальності.

Як додали у поліції Києва, спільником підозрюваного міг бути заступник головного інженера університету, якому у грудні минулого року вручили підозру за статтею про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. Тоді правоохоронці повідомили про викриття незаконної схему привласнення коштів бюджету навчального закладу.

Нагадаємо, Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому проректору одного зі столичних університетів, якого звинувачують у службовій недбалості. Слідство встановило, що університет, в межах реалізації загальнодержавного проєкту «Вища освіта України», отримав гроші на покращення енергоефективності будівель. Навчальний заклад та підрядник уклали договір на ремонт.

Раніше Держаудитслужба провела перевірку використання бюджетних програм Національною академією аграрних наук України. Відомство виявило порушення діяльності на понад 1 млрд грн. Аудитори перевірили діяльність академії, 21 підпорядкованих їй установ та шістьох державних підприємств. Як зазначається, найсуттєвіші порушення стосувалися переважно неналежного використання земель та ресурсів НААН у ненауковій діяльності.