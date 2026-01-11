Головна Одеса Новини
В Одещині рекомендується школам навчати дистанційно до 19 січня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Одещині рекомендується школам навчати дистанційно до 19 січня
фото з відкритих джерел

Остаточне рішення залишається за кожною окремою громадою та навчальним закладом

Через складні погодні умови та безпекову ситуацію закладам освіти Одеської області рекомендують організувати навчальний процес у дистанційному форматі до 19 січня. Про це повідомляє «Главком» із посиланняям на директора департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександра Лончака.

Лончак пояснив, що взимку важливо ухвалювати рішення завчасно, зважаючи на логістику, безпеку пересування та роботу інфраструктури. Ці рекомендації стосуються закладів усіх типів і форм власності, включаючи позашкільну, професійну та вищу освіту обласного підпорядкування. У громадах, де через відсутність стабільного енергозабезпечення неможливо проводити онлайн-уроки, рекомендовано продовжити зимові канікули. При цьому дитячі садки можуть працювати у форматі чергових груп там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Лончак наголосив, що остаточне рішення залишається за кожною окремою громадою та навчальним закладом. Вони мають діяти гнучко, спираючись на висновки комісій ТЕБ та НС, реальні погодні умови та стан енергомереж на місцях. Такий підхід дозволяє діяти відповідально, не створюючи зайвих ризиків для дітей та педагогів. Посадовець подякував батькам за витримку, а вчителям – за готовність швидко адаптуватися до змін.

Як відомо, у зв’язку з погіршенням погодних умов на Вінниччині припинено освітній процес в очному форматі. 

«Закладам дошкільної, середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня. Керівництво громади спільно з керівниками закладів освіти самостійно визначають формат роботи», – йдеться у повідомленні очільниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної.

Нагадаємо, 9 січня Кабінет міністрів доручив Міністерству освіти та науки разом з іншими органами виконавчої влади опрацювати питання про тимчасове припинення освітнього процесу в очному форматі. Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти.

