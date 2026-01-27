Одеса: кілька освітніх закладів постраждали внаслідок масованої атаки

Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури зазнав найбільших руйнувань через обстріл

Від російського удару постраждали заклад дошкільної освіти та ліцей

Унаслідок масованого нічного обстрілу постраждали заклади освіти Одеси, зокрема дитячий садок та ліцей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Російські терористи пошкодили заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» №14. Вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна, пошкоджено міжкімнатні двері.

фото: Олег Кіпер

Найбільших руйнувань зазнав Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури. Заклад лише нещодавно постраждав унаслідок чергової ворожої атаки безпілотниками – тоді було знищено понад 200 вікон та пошкоджено окремі навчальні лабораторії.

«Цієї ночі ворог знову підступно атакував ліцей. Один із найкращих профтехів міста та області зазнав суттєвих пошкоджень. В будівлі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці», – повідомив він.

фото: Олег Кіпер

За словами Кіпера, наразі всі профільні служби працюють на місцях, фіксують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби завданих збитків. Інформація уточнюється.

Варто зазначити, що заклади освіти Одещини працюють у дистанційному форматі у зв’язку з погодними умовами. Про подальшу ситуацію та можливі зміни в організації освітнього процесу буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, російські терористи масовано атакували Одещину понад 50 ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків, церкву, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт. На кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі. У низці багатоповерхових будинків зруйновано та пошкоджено десятки квартир, понівечено фасади, вибито вікна.

Як повідомлялося, російська окупаційна армія атакувала Миколаївщину дронами. Ціллю росіян стала енергетична інфраструктура.

До слова, увечері 26 січня окупанти влучили дроном у багатоповерхівку у Кривому Розі.