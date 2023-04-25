Міністр освіти розповів, яка у нього зарплата

За березень Оксен Лісовий отримав 27 тис. грн

Оксен Лісовий розповів, скільки отримує на посаді очільника Міністерства освіти та науки. Про це передає «Освіторія».

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Міністр заявив, що у порівнянні із зарплатами вчителів його винагорода непогана. За березень посадовець отримав 27 тис. грн. Якою його зарплата буде у квітні і надалі, ще не знає.

Також Лісовий розповів, що президент під час співбесіди запитав у нього, якою повинна бути зарплата вчителів. Міністр заявив, що назвав суму, яку вважає гідною, але зараз неможливо її досягти.

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«Учитель – скільки він повинен отримувати? Можливо, як військовий? Але військові також мають різну зарплату: на нулі це сто тисяч, а в тилу – 20. Рівень заробітної плати має залежати від рівня кваліфікації і від ряду інших чинників», – розповів він.

Проте поки підвищення зарплат педагогам залишається на рівні «бажання, мети і реальних можливостей».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у школах можуть скоротити кількість предметів, які вивчають учні.

Міністр освіти назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі.