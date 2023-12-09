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Міносвіти назвало найкращі виші України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міносвіти назвало найкращі виші України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
фото з відкритих джерел

Рейтинг очолюють університети Києва

В Україні налічується 170 державних невійськових вищих навчальних закладів. Серед них 20 щороку мають найкращих вступників і найкращі показники. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв’ю «Українському радіо».

Так, рейтинг найкращих ВНЗ України очолюють київські виші. На першому місці – Київський національний університет імена Тараса Шевченка.

Найкращі ВНЗ України, які найчастіше обирають абітурієнти:

  1. Київський національний університет імена Тараса Шевченка
  2. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  3. Національний університет «Києво-Могилянська академія»
  4. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  5. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  6. Харківський національний університет радіоелектроніки
  7. Національний університет «Львівська політехніка»
  8. Львівський національний університет імені Івана Франка
  9. Український католицький університет

Серед приватних ВНЗ Винницький виділив  Київську школу економіки, Університет Данила Галицького в Івано-Франківську, Альфреда Нобеля у Дніпрі.

На думку заступника мініста, в Україні в кожному місті є хоча б один хороший університет.

Крім того, Винницький розповів, що нині МОН працює над зменшенням кількості вищих закладів освіти та натомість зосереджується на покращенні їхньої якості. Посадовець переконаний, що виші треба укрупнювати, тобто кращим треба ставати ще кращими, а тим, які не дотягують, – виходити з гри.

Нагадаємо, що в Україні 30 листопада добігла кінця вступна кампанія 2023 року як на бакалаврат, так і на магістратуру. Експерти освітнього порталу назвали спеціальності, які були найпопулярнішими серед цьогорічних вступників.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні будуть запроваджені фундаментальні зміни у вищій освіті. Вища освіта буде оптимізована до європейських стандартів, а студенти отримають значно більшу свободу та вибір дій. 

До слова, у 2024 році конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти може здійснюватись за результатами ЗНО-2021 року.

Теги: університет освіта Міністерство освіти і науки

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