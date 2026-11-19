У соціальній мережі Threads батьки українських школярів влаштували жваве обговорення того, за якою освітньою програмою дітям навчатися найкраще. Приводом для суперечки став допис користувачки під ніком anna_kalyniuk, яка поцікавилася досвідом інших родин у виборі між базовою Новою українською школою (НУШ) та науково-педагогічним проєктом «Інтелект України». У коментарях думки розділилися: одні наголошують на надмірному навантаженні у спецкласах, інші ж критикують стандартну програму за надто повільний темп, пише «Главком».

Допис швидко зібрав чимало реакцій. У коментарях батьки нагадали, що вибір не обмежується лише цими двома системами – в українських школах також працюють за програмами «Росток» та «Крила успіху». Втім, єдиної думки щодо найкращого формату немає: відгуки про кожну з методик суперечливі. Наприклад, частина батьків віддає перевагу саме НУШ, вважаючи її більш збалансованою та комфортною для дітей порівняно з «Інтелектом України».

«Чотири роки в Інтелекті – чотири роки уроки, диктанти до першої години ночі і домашні завдання. ДПА – всім завдання однакові були в четвертому класі, і наш Інтелект написав найгірше. Перевела в звичайний клас у п'ятий клас – і настало яскраве життя. Зараз у свої 19 веде екскурсії англійською у Варшаві і заробляє більше за мене втричі. Висновок – ніякого Інтелекту не треба, щоб дитина була розумна і щаслива. НУШ краще»;

«Донька вже в п'ятому класі, Інтелект. Дуже багато завдань і домашки, якщо у вас нема можливості допомагати, то краще НУШ»;

«Донька перший клас ходила в НУШ, так як налякали нас цим Інтелектом, в другий клас перейшли в Інтелект. Дуже задоволені. Треба було з першого класу йти. Програма цікава, насичена, різноманітна, так, домашнього завдання багато. Але, не скажу, що в першому класі НУШ було мало домашнього завдання. Дитині подобається»;

«Не бійтеся НУШ. Не думайте, що це непрестижно в порівнянні з Інтелектом чи Крилами».

Знайшлися і поціновувачі Інтелекту:

«У нас є з чим порівняти: чотири роки НУШ, п'ятий рік Інтелект. Якщо б мені треба було знову обирати програму це однозначно був би Інтелект. Так, він насиченіший, там більше інформації, але якщо взяти НУШ, в якому все треба дослівно розписувати, в той час, як в Інтелекті ту ж задачу можна зробити за три-чотири хвилини, то Інтелект на першому місці»;

«Син в шостому класі на Інтелекті. Я б і зараз вибрала цю програму. Так, не все встигають, бо програма перенасичена, але цікаво, сучасно. Математика на високому рівні!! (А я свого часу переживала, що це гуманітарна програма). Допомога батьків скоріше за все знадобиться».

Чимало коментаторів радять орієнтуватися на конкретного вчителя або на здібності та темперамент дитини:

«Все залежить від дитини. І в Інтелекті є двієчники. Але краще бути бараном серед розумних, ніж розумним серед баранів. З такими словами мені рекомендували дитину в Інтелект відправити. Не жалкую. Так, треба займатися, перший клас усі вихідні сиділи за уроками, але воно того варте»;

«Моя думка – питання не в програмі, а в психоемоційній готовності дитини. Шукайте не лише вчителя, а педагога. Зважайте, чи навчання онлайн, чи ні. Бо якщо онлайн постійно, то це така собі історія. Школа – це не лише про програму як таку. Якщо онлайн – в будь-якому випадку ви будете залучені практично на 100%»;

«Подивіться на свою дитину. На розвиток дитини. Подумайте, що їй потрібно і вам потрібно. Вибір вчителя – важливо!»;

«Дивіться по дитині. В нас тяжко йде читання та письмо, математика легко. Пішли в НУШ, бо йому треба більше часу, щоб «розчитатися». Не хочу, щоб для дитини навчання було виснажливим. В старших класах будемо вже обирати напрямок»;

«Важливо орієнтуватися не лише на програму, а й на конкретного вчителя та потреби дитини. «Інтелект України» має більш інтенсивний темп і насичене навчання, а НУШ дає більше простору для різних способів засвоєння матеріалу. Але навіть найкраща програма не замінить учителя, який бачить дитину, підтримує її інтерес і не відбиває бажання вчитися».

Нагадаємо, нещодавно в мережі розгорілася ще одна освітня дискусія: батьки сперечалися, куди краще віддавати дитину – у приватну чи державну школу. Ще одна популярна батьківська дискусія в Threads стосувалася того, як заохотити молодших школярів до домашніх завдань.

Також у мережі спалахнула дискусія щодо того, чи варто змушувати школярів читати програмні твори з літератури, якщо їх можна замінити екранізацією.