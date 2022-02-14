Міносвіти закупило для вчителів понад 62 тис. ноутбуків

У межах програми «Ноутбук кожному вчителю» вдалось досягнути співвідношення один ноутбук на одного педагогічного працівника

Міносвіти придбало для закладів загальної середньої освіти 62 674 ноутбуків у межах національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю». Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.

«За результатом проєкту придбано 62 674 ноутбуки для ЗЗСО. Завдяки командній співпраці МОН, Мінцифри та Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ процес закупівлі ноутбуків для вчителів був максимально прозорим», – зазначив він.

За словами міністра, у межах програми вдалось досягнути співвідношення один ноутбук на одного педагогічного працівника, що відповідає постанові Кабінету міністрів № 403 від 21 квітня 2021 року.

«За планом, 60 тис. ноутбуків мали отримати 24 області та десять районів Києва за рахунок субвенції та співфінансування від кожної з областей», – пояснив Шкарлет.

Раніше міністр Сергій Шкарлет повідомив, що у 2021 році для педагогів зарплата підвищиться двічі, і один раз – у 2022 році.

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