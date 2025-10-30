Головна Країна Події в Україні
Російські «шахеди» вдарили по єдиному вцілілому закладі в Ізюмі

Іванна Гончар
Іванна Гончар
У результаті атаки по ліцею було чотири влучання, два з яких потрапили безпосередньо в будівлю.
Через обстріл постраждали не лише будівля та техніка, а й важлива навчальна документація

У ніч на 29 жовтня російська армія здійснила атаку на Ізюм за допомогою безпілотних літальних апаратів «шахед». Спочатку ворог вдарив по місцевому профтехучилищу, а потім атакував вже пошкоджений торговельний центр. Загалом у місті було зафіксовано вісім влучань. Про це Суспільному розповів заступник начальника Ізюмської МВА Олексій Гоман, пише «Главком».

Заступник начальника Ізюмської МВА Олексій Гоман повідомив, що атакований ліцей був єдиним вцілілим навчальним закладом у місті. За його словами, після обстрілу в ліцеї вибиті понад 260 вікон, а дах отримав серйозні пошкодження.

«Це єдиний вцілілий заклад, онлайн проводилися заняття. Там була хороша виробнича база, але зараз вона пошкоджена. Кожне пошкодження, навіть одне вікно — це велика втрата. Це вимірюється тисячами, і найбільше страждають люди: персонал і наші діти, які не можуть здобути освіту», – зазначив Гоман.

Заступник директора Ізюмського центру професійної освіти Олександр Соловей повідомив, що в результаті атаки по ліцею було чотири влучання, два з яких потрапили безпосередньо в будівлю. Пошкоджено покрівлю, вікна та вхідні двері, а також навчальні приміщення та спортивний зал.

Заступник майстра ліцею Людмила Соломка зазначила, що через обстріл постраждали не лише будівля та техніка, а й важлива навчальна документація.

Окрім навчального закладу, російська атака пошкодила комерційну споруду в центрі Ізюма. Зруйновано торгово-розважальний заклад та бізнес-приміщення, також пошкоджена лінія банківської установи. За попередніми підрахунками, через російську атаку пошкоджено 24 приватних житлових будинки та три квартири.

