Мовознавиця Ніцой розповіла, як заступниця міністра освіти втекла від незручних питань про мову

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Заступниця міністра втекла від незручних питань щодо проблеми російської в українському мовному осередку дітей
фото: Facebook/Ніцой Лариса

Заступниця міністра освіти вважає, що вчителі не мають контролювати україномовне середовище в школах

Після форуму «Українська – мова сильних» заступниця міністра освіти Анастасія Коновалова втекла від незручних питань про необхідність Міносвіти контролювати спілкування українською мовою всім учасникам освітнього процесу на перервах. Про це розповіла письменниця та мовознавиця Лариса Ніцой, яка намагалася отримати відповіді від представниці міністерства. 

За словами Лариси Ніцой, на форумі обговорювали різні теми, однак її зацікавила панель щодо питання російської мови в дитячих садочках та школах. Письменниця пояснила, що діти спілкуються на уроках українською, бо в цей час перебувають в українському мовному осередку. Проте поза навчанням у школі вони переважно говорять російською, бо всі інші також спілкуються цією мовою.

Ніцой стверджує, що заступниця міністра освіти Анастасія Коновалова поставилася до цього питання не відповідально. «Заступниця міністра говорить так, ніби мовне середовище на перерві – як погода. То вона є, то її немає і від людей не залежить. Закипаю, бо розумію таке: якщо на уроці україномовне середовище забезпечують учителі, то й на перерві вони так само його можуть забезпечити, але оскільки наші вчителі привчені до вказівок – то треба дати їм вказівку. І хто ж має їм цю вказівку дати? Чи не Міністерство освіти й ця ж таки заступниця, міністр тощо», – пише мовознавиця.

Ця проблема турбувала письменницю і вона вирішила розпитати заступницю про це детальніше. Оскільки під час заходу не можна було ставити питання, мовознавиця після завершення пішла за Анастасією Коноваловою, щоби поспілкуватися особисто.

«Пані Анастасіє, – кажу, – дайте мені відповідь. У рамках убезпечення українських дітей від змосковщення в школах і садках, скільки міністерство освіти видало Наказів для освітніх закладів із роз’ясненнями й зобов’язаннями спілкуватися українською мовою всім учасникам освітнього процесу та про неприпустимість застосування московитського язика в освітніх закладах?» – запитала Ніцой Лариса в політикині.

Анастасія Коновалова попросила, щоб письменниця написала їй особистого листа. Проте жінку така відповідь не влаштувала. Вона розповіла заступниці про досвід Німеччини, де гарно контролюється мовний осередок у школах та запропонувала дати вказівки вчителям, щоб вони цим також займалися. Однак Анастасія Коновалова відповіла, що не розуміє, як це можливо.

«Що значить контролювати? – спалахує гнівом заступниця міністра. – У нас школа, а не тюрма! А вчителі не в кашкетах, як наглядачі. Їхнє завдання вчити, а не контролювати. - Усі почули? – питаю в присутніх. – Отже, міністерство освіти не збирається нічого контролювати?!», – розповіла Ніцой.

Після цього Лариса Ніцой продовжила звертатися до заступниці, однак ці слова письменниця договорювала їй у спину, адже вона пішла.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що у Дніпрі міська рада почала перевірку інформації щодо вчительки, яка нібито розповідала учням про те, що війна в Україні розпочалася через те, що «українці вісім років бомбили росіян на Донбасі».  

