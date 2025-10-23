Головна Країна Наука та освіта
Учні, які навчаються за кордоном, уперше зможуть взяти участь у Всеукраїнських олімпіадах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Цьогоріч олімпіадний і турнірний рух в Україні відбувається за оновленими правилами
фото: НУШ

Українські учні за кордоном можуть дистанційно взяти участь в олімпіадах з 11 предметів

Цього навчального року олімпіадний і турнірний рух в Україні відбувається за оновленими правилами. Тепер українські школярі, які тимчасово перебувають за кордоном, зможуть взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки.

«Ті, хто продовжує навчання в українських закладах загальної середньої, професійної або фахової передвищої освіти, зможуть долучитися до ІІ етапу олімпіад у дистанційному форматі – у складі закордонного округу (за аналогією з областю)», – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб долучитися до олімпіади необхідно бути не молодшим за клас (курс), ніж клас (курс) навчання в закладі освіти, відповідно до вікових груп для кожного предмета; до 14 листопада 2025 року (включно) заповнити онлайн-форму реєстрації на обрану олімпіаду на сайті Міносвіти.

Зазначається, що українські учні за кордоном можуть дистанційно взяти участь в олімпіадах із таких предметів: астрономія, біологія, географія, інформатика, інформаційні технології, історія, математика, правознавство, українська мова і література, фізика і хімія.

«Учні, які зареєструються, отримають інструкції учасника за тиждень до проведення олімпіади – на зазначену електронну адресу. В інструкції буде детальна інформація про організацію робочого місця, апеляції, строки оголошення результатів тощо», - зазначає пресслужба відомства..

Як повідомлялося, у новому навчальному році всеукраїнські олімпіади відбуватимуться в 3 етапи: І етап – місцевий з відкритою реєстрацією для всіх охочих; ІІ етап – обласний + учасники з-за кордону + учні наукових ліцеїв; ІІІ етап – державний + переможці закордонного округу + учні Українського фізико-математичного ліцею (в олімпіадах з математики, астрономії, фізики).

