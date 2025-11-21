Головна Країна Наука та освіта
Оприлюднено графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту на 2026 рік: дати

Оприлюднено графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту на 2026 рік: дати
ЄДКІ будуть складати студенти бакалаврату, магістратури та фахової передвищої освіти протягом 2026 року
Графік допоможе студентам і закладам освіти заздалегідь планувати підготовку та складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Міністерство освіти й науки України оприлюднило офіційний графік дат проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Цей іспит будуть складати студенти бакалаврату, магістратури та фахової передвищої освіти протягом 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на наказ Міністерства освіти й науки України.

Дати основних іспитів

  • Кібербезпека (бакалавр) – 16 квітня
  • Ветеринарна медицина (магістр) – 7 травня
  • Автомобільний транспорт (бакалавр) – 9 квітня
  • Атомна енергетика (бакалавр) – 19 березня
  • Залізничний транспорт (бакалавр) – 2 квітня
  • Авіаційний транспорт (бакалавр) – 23 квітня
  • Морський та внутрішній водний транспорт (бакалавр) – 19 травня
  • Публічне управління та адміністрування (магістр) – 29 жовтня
  • Право. Міжнародне право (магістр) – 12 листопада

Дати перескладання іспитів

У випадку, якщо студенти не зможуть скласти іспит із першого разу, вони матимуть можливість зробити це ще раз. Для перескладання іспитів МОН затвердив такі дати:

  • Кібербезпека (бакалавр) – 14 травня
  • Ветеринарна медицина (магістр) – 4 червня
  • Автомобільний транспорт (бакалавр) – 12 травня
  • Атомна енергетика (бакалавр) – 14 квітня
  • Залізничний транспорт (бакалавр) – 30 квітня
  • Авіаційний транспорт (бакалавр) – 28 травня
  • Морський та внутрішній водний транспорт (бакалавр) – 16 червня
  • Публічне управління та адміністрування (магістр) – 26 листопада
  • Право. Міжнародне право (магістр) – 10 грудня

У Міносвіти зазначали, що оприлюднені графіки допоможуть студентам уже зараз планувати підготовку та складання ЄДКІ.

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) – це загальний деравний іспит, який складають студенти окремих спеціальностей. ЄДКІ передбачає вимірювання та оцінювання результатів навчання, які отримав студент відповідно до вимог стандарту вищої освіти. Цей іспит передбачений для здобувачв освіти рівня бакалавра та магістра.

Також МОН оприлюднив дані про дефіцит педагогічних кадрів за 2024–2025 навчальний рік. У школах України спостерігається серйозний кадровий дефіцит. Найбільше бракує вчителів англійської мови, інформатики та математики. У міністерстві уточнили, що зараз триває збір даних за новий навчальний рік, щоб оцінити, чи вдалося скоротити кадровий дефіцит.

Раніше «Главком» писав про те, що народні депутати, члени парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій пропонують припинити безстрокові трудові договори з педагогами шкіл і коледжів.Безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої і фахової передвищої освіти мають бути припинені до початку нового навчального року, тобто до 31 серпня 2026 року.

