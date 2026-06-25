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МОН відхилило пропозицію омбудсмена знизити мінімальний вступний бал

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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МОН відхилило пропозицію омбудсмена знизити мінімальний вступний бал
Міністерство нагадує про різницю між поняттями: результат НМТ, конкурсний бал і прохідний бал – це не одне й те саме
фото ілюстративне

Міністерство освіти: поріг у 150 балів для медицини, права та міжнародних відносин залишається незмінним

Міністерство освіти і науки України відмовилося переглядати мінімальний конкурсний бал для вступу на окремі спеціальності – зокрема на медицину, право, міжнародні відносини та публічне управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на позицію МОН, оприлюднену у відповідь на звернення омбудсмена.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини надіслав до МОН подання з пропозицією переглянути мінімальний конкурсний бал. Міністерство відповіло, що змінювати правила під час вступної кампанії під тиском обставин неприпустимо, – вони мають бути передбачуваними та справедливими.

Вимога мати щонайменше 150 конкурсних балів – навіть для вступу на контракт – діє для медицини, педіатрії, стоматології, медичної психології, права, міжнародного права, міжнародних відносин і публічного управління. МОН пояснює: ці спеціальності прямо пов'язані зі здоров'ям, правами громадян, управлінськими рішеннями та міжнародним представленням України. Від якості підготовки фахівців у цих галузях залежить робота державних інститутів.

Правила затверджені завчасно – змінювати їх під час кампанії не можна

МОН наголошує, що підвищені вимоги запроваджувалися поступово і не є рішенням саме 2026 року. Порядок прийому формувався завчасно, пройшов обговорення із закладами вищої освіти та фаховими середовищами. На його основі університети вже затвердили власні правила прийому, налаштовано електронні системи, а вступники планують своє навчання.

Водночас міністерство нагадує про різницю між поняттями: результат НМТ, конкурсний бал і прохідний бал – це не одне й те саме. У публічній дискусії часто лунає формула «прохідний бал НМТ 150», але йдеться про мінімальне значення конкурсного бала, розрахованого за окремою формулою з урахуванням коефіцієнтів.

Додаткова сесія – для тих, хто не зміг скласти через тривоги

МОН визнає, що абітурієнти складають НМТ вже п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Повітряні тривоги, евакуації та тривале перебування в укриттях створюють додаткове навантаження. Саме тому передбачена додаткова сесія – для тих, хто з об'єктивних причин не зміг завершити або скласти тестування під час основної.

Для довідки: у 2025 році середній конкурсний бал для вступу на бюджет на спеціальність «Міжнародні відносини» становив 174,34, на «Політологію» – 172,89.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що МОН офіційно закріпило мінімальні конкурсні бали для вступу на бюджет у 2026 році: 130 балів – для більшості спеціальностей, 140 – для фармації, 150 – для медицини, права, міжнародних відносин і публічного управління.

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