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Міністр освіти розповів, чи стане НМТ простішим

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Міністр освіти розповів, чи стане НМТ простішим
Оксен Лісовий запевнив, що Національний мультипредметний тест є доступним і здати його можливо
фото: Оксен Лісовий/Facebook

Оксен Лісовий: «Відсоток дітей, які не здали тест НМТ на мінімальний прохідний бал, вкрай низький»

Попри складні умови навчання під час війни, Міністерство освіти та науки не планує спрощувати Національний мультипредметний тест (НМТ). Про це, як інформує «Главком», міністр освіти Оксен Лісовий сказав у коментарі «Новини.Live».

За словами міністра освіти, НМТ є однаковим для всіх вступників, а статистика попередніх років свідчить, що більшість учасників успішно долають прохідний поріг.

«Відсоток дітей, які не здали тест НМТ на мінімальний прохідний бал, вкрай низький. Це свідчить про те, що тест доступний і здати його можливо», – переконаний Лісовий.

Очільник міністерства наголосив, що навіть в умовах війни вступ до університетів має передбачати перевірку базових знань, а встановлений поріг для вступників не є надто високим.

Нагадаємо, серед цьогорічних абітурієнтів активно циркулюють коментарі про те, що Національний мультипредметний тест (НМТ-2026) став значно складнішим, ніж у попередні роки. Випускники скаржаться на специфіку запитань та високий психологічний тиск під час складання іспиту. 

Як відомо, НМТ – прямий нащадок ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), яке повноцінно запрацювало з 2008 року. Розробкою і впровадженням тестування займався Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). ЗНО було покликано забезпечити однакові справедливі умови для вступників у виші. Це великий іспит, який, у тому числі, передбачав розгорнуті відповіді, перевіряв знання з кількох предметів та аналітичні здібності випускника. Бал, отриманий за ЗНО, був основним критерієм для вступу у вищі навчальні заклади. Без складання цього іспиту вибір навчальних закладів після закінчення школи був дуже обмежений.

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Теги: НМТ Міністерство освіти і науки освіта Оксен Лісовий

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