Дипломи «під ключ» поза законом: Україна заборонила рекламу студентських робіт

Відтепер в Україні заборонено рекламувати послуги з написання дипломних, курсових і дисертаційних робіт

Нові правила поширюються на сайти, соцмережі та месенджери, але не стосуються репетиторства й освітніх консультацій

Від 31 липня 2026 року в Україні заборонено рекламувати послуги зі створення академічних робіт замість здобувачів освіти – зокрема дипломних, курсових і дисертацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Судово-юридичну газету.

Такі зміни до Закону України «Про рекламу» запровадили у зв'язку з набранням чинності Законом України «Про академічну доброчесність». Відповідно до пункту 16 частини першої статті 8 закону, у рекламі заборонено:

«...рекламувати послуги із створення (написання, виготовлення тощо) академічних творів або їхніх частин, послуги, що передбачають відчуження, приписування авторства або інші порушення академічної доброчесності, визначені законом».

Обмеження діють незалежно від каналу поширення реклами — на вебсайтах, у соціальних мережах, месенджерах, через рекламні платформи, у друкованих виданнях чи зовнішній рекламі.

Заборона охоплює як написання повноцінних академічних робіт, так і створення окремих їхніх частин. Зокрема:

написання дипломних, курсових, магістерських робіт;

підготовки дисертацій;

створення рефератів, есе, контрольних робіт;

виконання лабораторних, практичних та інших навчальних завдань;

написання наукових статей;

виготовлення будь-яких частин академічних творів;

продажу вже готових академічних робіт;

передачі авторства іншій особі;

інших послуг, що прямо або опосередковано сприяють порушенню академічної доброчесності.

Водночас закон не забороняє легальні освітні послуги. Як і раніше, можна рекламувати репетиторство, освітні курси, консультації, мовне та літературне редагування або допомогу з оформленням робіт, якщо така допомога не передбачає виконання академічного завдання замість здобувача освіти.

Окремого штрафу саме за рекламу послуг із написання академічних робіт закон не встановлює. До рекламодавців і розповсюджувачів застосовуватимуть загальні санкції, передбачені статтею 27 Закону України «Про рекламу». Зокрема, штраф становить п’ятикратну вартість розповсюдженої реклами. Якщо таке порушення повторять протягом року, сума штрафу подвоюється. У випадках, коли визначити вартість реклами неможливо, може бути накладений штраф до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн).

Раніше «Главком» повідомляв, що 31 липня 2026 року в Україні набув чинності Закон «Про академічну доброчесність». Документ встановлює єдині правила академічної доброчесності у сфері освіти та науки – від шкіл і закладів професійної освіти до університетів, наукових установ та процедур присудження наукових ступенів.

Закон визначає перелік порушень академічної доброчесності, порядок їх розгляду та заходи реагування. Серед іншого, він передбачає відповідальність за плагіат, фабрикацію результатів досліджень, порушення авторства та інші дії, що підривають довіру до освітніх і наукових результатів.