Стартувала додаткова сесія вступних випробувань до магістратури

Вступників, які запізняться або не матимуть необхідних документів, до участі в тестуванні не допустять

Результати додаткових вступних випробувань учасники зможуть побачити в електронних кабінетах до 21 серпня

В Україні розпочалася додаткова сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступників до магістратури. Тестування проходитиме у дві зміни – о 10:00 та 15:00. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти(УЦОЯО).

Додаткова сесія вступних випробувань до магістратури передбачена для вступників, які з поважних причин не змогли пройти ЄВІ або ЄФВВ під час основної сесії, а також для тих, хто мав інші визначені підстави для участі в додатковому тестуванні.

Взяти участь у додатковій сесії можуть вступники, які:

зареєструвалися для участі в основній сесії, але через поважні причини не змогли прибути до пункту тестування, розпочати або завершити виконання завдань вступного випробування;

обрали складання ЄФВВ за такими предметними напрямами, тестування з яких проводилося одночасно під час основної сесії.

Допуск до пунктів тестування розпочинатиметься за 30 хвилин до початку іспиту та завершуватиметься за 5 хвилин до старту випробування.

Під час допуску до пункту тестування учасники мають пред’явити:

екзаменаційний листок;

паспорт або інший документ, на підставі якого відбувалася реєстрація;

запрошення-перепустку, яке бажано попередньо роздрукувати.

Учасникам рекомендують заздалегідь перевірити правильність оформлення екзаменаційного листка. Якщо в документі немає фотографії або підпису представника приймальної комісії, необхідно звернутися до закладу освіти для усунення недоліків.

Вступників, які запізняться або не матимуть необхідних документів, до участі в тестуванні не допустять.

Перед початком іспиту учасникам радять уважно прослухати інструктаж та ознайомитися з правилами роботи із сервісом для проходження тестування. У разі виникнення проблем або нестандартних ситуацій необхідно звернутися до інструктора.

Під час повітряної тривоги або інших надзвичайних ситуацій учасники мають виконувати вказівки персоналу пункту тестування.

Якщо вступник зафіксує порушення процедури проведення ЄВІ чи ЄФВВ, він має право подати відповідну заяву до моменту виходу з пункту тестування.

Результати додаткової сесії за шкалою 100–200 балів оприлюднять в електронних кабінетах учасників до 21 серпня.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Український центр оцінювання якості освіти розмістив у кабінетах учасників запрошення-перепустки на вступні випробування до магістратури та аспірантури. У документах були зазначені дата, час і місце проведення ЄВІ, ЄФВВ та ЄВВ з методології наукових досліджень. В УЦОЯО наголошували, що через безпекові міркування інформацію про місця проведення тестувань не публікували у відкритому доступі, а вступникам рекомендували не поширювати дані про час і локацію складання іспитів.