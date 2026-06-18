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Студенти з високими балами НМТ отримуватимуть 10 тис. грн щомісяця

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Студенти з високими балами НМТ отримуватимуть 10 тис. грн щомісяця
Виплати здійснюватимуться протягом першого року навчання в українському виші
фото ілюстративне

Фонд Президента: програма створена, щоб талановита молодь залишалася в Україні

Абітурієнти, які набрали не менше 185 балів з кожного предмета НМТ-2026 і вступили до українського вишу, щомісяця отримуватимуть по 10 тис. грн упродовж першого року навчання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Умови отримання

Право на виплати мають випускники, які склали всі предмети НМТ на 185 балів і вище та вступили на очну форму навчання до закладу вищої або фахової передвищої освіти в Україні. Стипендія виплачується щомісяця протягом одного календарного року.

Загалом програма передбачає до 400 стипендій. Подавати окрему заяву не потрібно – після вступу дані про результати НМТ потрапляють до Фонду через заклад освіти.

«НМТ може бути нелегким. Але навіть якщо вам доведеться докласти зусиль, держава вас підтримає та заохотить. Ми будемо раді бачити кожного в українському університеті», – зазначили у Фонді.

Основна сесія НМТ-2026 розпочалася 20 травня і триватиме до 25 червня. На неї зареєструвалося понад 355 тис. учасників – на 43 тисячі більше, ніж торік, що є рекордом з 2022 року. Додаткова сесія відбудеться з 17 до 24 липня. Офіційні результати всі учасники отримають до 3 липня.

Стимул лишатися вдома

Програма покликана заохотити талановиту молодь обирати вітчизняні університети. Виплати нараховуються поверх звичайної академічної стипендії та не оподатковуються.

Крім відмінників НМТ, Фонд підтримує призерів Всеукраїнських та міжнародних олімпіад – від 10 до 25 тис. грн на місяць залежно від рівня змагань.

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі зростуть усі академічні та іменні стипендії. Зокрема, мінімальна академічна стипендія збільшиться з 2000 до 4000 грн, а стипендія Президента для студентів бакалаврату та магістратури – з 10 до 20 тис. грн. 

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Теги: НМТ держава стипендія навчання Україна університет молодь

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