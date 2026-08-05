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Куди найчастіше вступають українці у 2026 році: рейтинг спеціальностей

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Куди найчастіше вступають українці у 2026 році: рейтинг спеціальностей
Під час вступної кампанії-2026 найпопулярнішою спеціальністю став «Менеджмент»
фото з відкритих джерел

Менеджмент став беззаперечним лідером вступної кампанії – на спеціальність подали понад 116 тис. заяв, тоді як на управління інформаційною безпекою лише 10

Під час вступної кампанії-2026 найбільше заяв на навчання для здобуття ступеня бакалавра вступники подали на спеціальність «Менеджмент». До трійки найпопулярніших також увійшли «Психологія» та «Філологія». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Osvita.ua.

Найбільший попит цього року мають спеціальності, пов'язані з бізнесом. Галузь «Бізнес, адміністрування та право» загалом отримала 321 371 заяву – це найвищий показник серед усіх галузей знань. Окрім менеджменту, до найпопулярніших увійшли маркетинг (54 459 заяв), право (53 023) та фінанси, банківська справа, страхування і фондовий ринок (40 977).

Другою за популярністю стала галузь «Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини», яка отримала 181 385 заяв. Найбільший інтерес тут викликала психологія – 76 228 заяв. Також високий попит мають журналістика (21 347), міжнародні відносини (16 862) та політологія (9 268).

Попри стабільний інтерес до ІТ, ця галузь уже поступається бізнес-напрямам. На спеціальності інформаційних технологій подали 152 748 заяв. Найпопулярнішими стали комп'ютерні науки (46 741), кібербезпека та захист інформації (34 315) й інженерія програмного забезпечення (31 641).

Інженерні спеціальності сукупно отримали 160 796 заяв. Найбільший попит мають будівництво та цивільна інженерія (30 313 заяв), електрична інженерія (20 617) й автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (18 194). Водночас авіаційна та ракетно-космічна техніка набрала лише 3 877 заяв, металургія – 1 125, а деревообробні та меблеві технології – 650.

Галузь охорони здоров'я отримала 104 526 заяв. Найпопулярнішою спеціальністю стала терапія та реабілітація (33 154 заяви), випередивши медицину (28 081) та стоматологію (16 574).

Педагогічні спеціальності зберігають стабільний попит. Галузь освіти набрала 76 863 заяви, найбільше – на середню освіту (36 289), фізичну культуру і спорт (12 781), початкову освіту (8 812) та спеціальну освіту (8 322).

Водночас найменший інтерес вступники проявили до окремих вузькопрофільних спеціальностей. Так, на громадське здоров'я подали 552 заяви, богослов'я – 347, деревообробні та меблеві технології – 650, дитячі та молодіжні служби – 112, релігієзнавство – 81, а на управління інформаційною безпекою – лише 10 заяв.

Раніше «Главком» повідомляв, що цьогоріч до закладів вищої освіти України подали понад 1,64 млн заяв. Найбільше заяв отримали Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського».

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Теги: університет навчання вступна кампанія освіта

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