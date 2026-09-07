Мерія Кам’янця-Подільського заявила про спробу перевороту: деталі гучного скандалу

Звичайний кадровий конфлікт навколо призначення директора ліцею переріс у масштабну політичну кризу за участю нардепа

У Кам’янці-Подільському розгорівся масштабний політичний конфлікт: міська рада офіційно звинуватила місцевих активістів та представників партії «Слуга народу» у Верховній Раді у спробі повалити законне керівництво громади. Гучну заяву мерія оприлюднила після зриву 69-ї сесії 4 вересня, де локальне невдоволення переросло у прямий ультиматум чинній владі. «Главком» зібрав усе, що відомо про скандал.

Головний тригер: скандал навколо ліцею №3

Звичайна кадрова суперечка в одному з ліцеїв Кам’янця-Подільського несподівано переросла у відкриту політичну кризу, яка паралізувала роботу міської ради.

Так, гостре політичне протистояння було спровоковане призначенням нового директора місцевого ліцею №3. Оксана Токар керувала ліцеєм багато років. Коли контракт закінчився, мерія мала провести чесний конкурс на її місце, але скасувала його через «юридичні проблеми».

Вчителі та батьки виступили «за» стару директорку. Вони хотіли, щоб Оксана Токар залишилася керувати школою далі. Люди виходили на протести, записували відео та звинувачували владу в тому, що мерія хоче поставити «свою» людину. Мерія у відповідь заявила, що до старої директорки є питання, бо в ліцеї працює її донька (це назвали конфліктом інтересів).

Щоб школа взагалі відкрилася 1 вересня, мерія призначила тимчасовою керівницею іншу вчительку (Наталію Іваненко). Це дуже обурило батьків, і на свято Першого дзвоника навіть довелося викликати поліцію.

На тлі скандалу Хмельницька обласна організація партії «Слуга народу» оголосила бойкот сесіям міськради. Під час сесії депутатка Оксана Сидоренко озвучила ультиматум, вимагаючи звіту мера щодо ліцею.

Народний депутат від «Слуги народу» Ігор Марчук підтримав вимоги опозиції та висунув жорсткі кадрові претензії до команди міського голови Михайла Посітка. Марчук публічно вимагає звільнити секретарку міськради Ірину Шелепницьку, звинувативши її в «тіньовому керівництві містом» та узурпації влади.

Під постом розгорілася суперечка між Ігорем Марчуком та Іриною Шелепницькою.

Провокація у мерії: як розгортався скандал

За інформацією пресслужби міськради, ситуація загострилася під час 69-ї сесії 4 вересня. У мерії стверджують, що заклики Ігоря Марчука щодо переформатування органів влади та зміни керівництва міста збіглися в часі із провокацією всередині самої будівлі. Зокрема, під час засідання група осіб на чолі з місцевою активісткою Валентиною Магілат, яка раніше була внесена до бази «Миротворець», увірвалася до приміщення ради, оголосила про припинення повноважень законного мера й висунула вимогу створити власні псевдоправові владні структури.

Міська рада переконана, що послідовність цих дій є невипадковою, «має ознаки заздалегідь підготовленої кампанії, спрямованої на загострення ситуації, підрив довіри до законних органів місцевого самоврядування та створення в громаді керованого політичного конфлікту».

Зазначимо, 4 вересня до приміщення Кам’янець-Подільської міської ради прийшла група людей на чолі з Валентиною Магілат. Вони зачитали документ, який назвали «повідомленням суверенної волі народу», та заявили про створення «єдиної законної міської ради».

Цьому передували так звані установчі збори, які відбулися 23 серпня. Валентина Магілат, керівниця громадської організації «Громадський штаб порятунку Кам’янця-Подільського», яку вона створила у 2020 році, разом з учасниками зборів сформувала «Раду територіальної громади» з 16 осіб. Саму Магілат одночасно проголосили головою громади, головою новоствореної «ради», Кам’янець-Подільським міським головою та головою виконавчого комітету.

Крім того, учасники зборів заявили про скасування низки рішень чинної міської ради. Власні рішення вони оголосили остаточними та такими, що не підлягають оскарженню. Невиконання своїх вимог учасники пропонують вважати «воєнним злочином».

На відео учасники зібрання демонструють документи, які вони принесли до міської ради Скріншот із відео, опублікованого Валентиною Магілат у Facebook

Що відомо про Валентину Магілат

У 2015 році, за даними порталу «Чесно», Магілат балотувалася до Хмельницької обласної ради від ВО «Свобода».

У 2020 році Магілат уже згадувалася у матеріалах Опори, пов’язаних із виборами. У жовтні того року вона була членкинею Кам’янець-Подільської міської територіальної виборчої комісії.

Як повідомляла Опора 30 жовтня 2020 року, Магілат звинуватила іншу членкиню ТВК у фізичному насиллі щодо неї під час виконання службових обов’язків та звернулася до поліції. Правоохоронці підтвердили факт звернення та повідомили про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

У квітні 2025 року Магілат внесли до бази центру «Миротворець». Там зазначається, що вона представлялася головою громади та, за твердженням авторів бази, забороняла військовослужбовцям ЗСУ з’являтися у місті.

Скриншот із порталу «Миротворець» із інформацією про Валентину Магілат

Також у «Миротворці» її називають самозванкою та звинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ й участі в інформаційних акціях із дискредитації Сил оборони України.

Що говорить Ігор Марчук

Народний депутат Ігор Марчук відкинув звинувачення Кам’янець-Подільської міської ради, назвавши її офіційну заяву «черговим проявом маніпуляції та лицемірства».

Парламентар наголосив, що діє виключно у демократичний та передбачений законом спосіб. За його словами, головна мета його публічних закликів – усунути секретарку міської ради Ірину Шелепницьку від «тіньового керівництва містом».

Депутат переконаний, що її діяльність веде до узурпації влади, покривання корупції та має згубний вплив на міського голову та майбутнє всієї громади. Крім того, Марчук категорично заперечив будь-який зв'язок із групою активістів під керівництвом Валентини Магілат, які раніше увірвалися до сесійної зали. Він закликав місцеву владу не підмінювати зміст його позиції та не приписувати йому чужі акції та «фантасмагорії», до яких він не має жодного стосунку.

«Тому не треба підмінювати зміст моєї позиції зручними й уже звичними для вас маніпуляціями, приплітати до неї сторонніх людей, зокрема осіб із психічними розладами, та приписувати мені їхні фантасмагорії, дії й акції, до яких я не маю жодного стосунку!», – сказав Марчук.

Політичний розклад у Камянці-Подільському

Кам’янець-Подільська міська рада підійшла до нинішньої кризи помітно розбалансованою. Якщо невеликі фракції «За конкретні справи» та «Рідне місто» зберегли початковий склад по чотири депутати, то ключові гравці пройшли через низку втрат і ротацій.

Мерська «Свобода» наразі спирається на 11 обранців (після трьох замін у 2023 році), у «Європейської Солідарності» працює шість депутатів, а у «За майбутнє» – п'ять.

Найбільше переформатування пережила місцева команда «Слуги народу»: через низку відставок наприкінці 2025-го та на початку 2026 року її активне представництво скоротилося до шести депутатів.

На фоні послаблення позицій у самій сесійній залі до політичного протистояння підключилася «важка артилерія» з парламенту. Нардеп Ігор Марчук, який пройшов до Верховної Ради як мажоритарник від 193-го округу з центром у Кам’янці-Подільському, фактично очолив наступ на мерію з боку «Слуги народу», координуючи дії фракції та переводячи локальний бунт на загальнонаціональний рівень. Головною мішенню опозиції став давній політичний дует – міський голова Михайло Посітко та секретарка ради Ірина Шелепницька.

Посітко – фаховий юрист, багаторічний член і екслідер міського осередку ВО «Свобода». Шелепницька – кандидатка наук з держуправління, яка до обрання депутаткою була його офіційною помічницею в раді.

Цей тандем раніше вже призвів до гучного скандалу: у 2024 році суд визнав Посітка винним у корупційному правопорушенні через конфлікт інтересів. З’ясувалося, що Шелепницька фінансувала його виборчу кампанію, після чого мер особисто голосував за її призначення секретаркою ради та виписував їй премії. Через це очільник міста офіційно опинився в Єдиному державному реєстрі корупціонерів.

Тому ультиматум нардепа Марчука та місцевих депутатів із вимогою відставки Шелепницької через «тіньове керівництво» б’є по ключовій опорі мера. В умовах повної невизначеності з більшістю втрата лояльної секретарки автоматично позбавляє Посітка важелів контролю над міськрадою.