На полярній станції «Академік Вернадський» відбулася «перезмінка» експедицій (фото)

Команда 27-ї наукової експедиції прибула в Антарктику

Навіть попри війну в Україні та досі складну логістику в світі, на станції «Академік Вернадський» відбулася перезмінка українських антарктичних експедицій. і вперше за 20 років її забезпечує власний український криголам «Ноосфера», передає Національний антарктичний науковий центр.

Сьогодні, 12 квітня 2022 року, зимівники 26-ї експедиції, які рік відпрацювали в Антарктиці, вирушили додому. Разом з ними до України прямує сезонний загін, що виконував роботи впродовж антарктичного літа. Натомість станцію прийняла команда 27-ї експедиції, яка наступний рік проводитиме дослідження та безперервні вимірювання, більшість яких тут триває десятиліттями, і є найдовшими у світі.

Додамо, що «Ноосфера» прибула до «Вернадського» 30 березня. Окрім зимівників 27-ї експедиції, судно доправило на станцію близько 80 тонн різних вантажів, плюс 140 тис. літрів пального. Оскільки біля нашого острова досить мілководно і криголам не може підійти впритул, то всі вантажі перевозили невеликими моторними човнами, а також міні-баржею, якою обладнана «Ноосфера». Пальне перекачували через спеціальний трубопровід. Увесь процес тривав понад тиждень, адже нерідко йому заважала примхлива антарктична погода.

У підсумку на берег доставили річний запас пального, їжі та побутових засобів для полярників, будматеріали та нове обладнання для продовження модернізації станції і ще багато іншого. Зокрема, «автопарк Вернадського» поповнили двома новими човнами, які вже задіяли до розвантаження, а в майбутньому використовуватимуть і для морських досліджень, та двома снігоходами (до цього на станції залишалися ще британські, які тяжко піддавалися «реанімуванню»). Також наші полярники нарешті отримали «підмогу» у вигляді снігоприбиральної машини – усі попередні 26 років вони чистили сніг виключно вручну.

У Національному арктичному центрі додали, що всі ці речі були закуплені ще торік й завантажені на «Ноосферу» перед її відходом з Одеси у січні цього року, тобто до початку війни.

Перезмінка завершилася традиційною передачею станції: бейскомандер 26-ї експедиції Богдан Гаврилюк вручив бейсу 27-ї Юрію Отрубі символічні ключі та скриню, яку нова експедиція має відкрити після півроку зимівлі. До передачі долучилися капітан «Ноосфери» Павло Панасюк та колишній британський капітан криголама Саймон Воллес, що допомагав вести судно з Чилі до Антарктики. Пан Воллес висловив підтримку нашим полярникам та усій Україні в зв'язку з війною, побажавши миру й перемоги.

Зараз «Ноосфера» на борту з полярниками прямує до Чилі. На цьому шляху вона зробить одну цікаву зупинку, про яку ми розповімо окремо. З Чилі учасники антарктичних експедицій літаками будуть доправлені до Варшави, а вже звідти наземним транспортом – в Україну.

«Ноосфера» ж до кінця війни не повертатиметься до Одеси, а базуватиметься в одному з портів Південної півкулі.