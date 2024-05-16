На Волині вчителька висипала пачку чипсів на голову учениці: реакція соцмереж

Відео інциденту швидко поширилося в Інтернеті

На Волині, в селищі Іваничі Володимирського району в ліцеї №1 під час уроку вчителька висипала пачку чипсів на голову учениці. Про це повідомляє «Буг».

Як розповіли в поліції, батьки дівчинки не зверталися до правоохоронців. Подію зареєстрували самостійно під час моніторингу соціальних мереж.

Зокрема вчительку обурило те, що учениця їла чипси під час уроку. Матеріали щодо булінгу стосовно учениці розглядатиме сектор ювенальної превенції Володимирського райвідділу поліції.

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Невдовзі викладачка прокоментувала інцидент, зазначивши, що це сталося ще у березні.

«Цей інцидент стався ще 19 березня. За свій імпульсивний вчинок я вибачилась перед ученицею на наступний день. Провокативні вчинки з її боку припинились. Претензій до мене ніхто не предʼявляє. Конфлікт давно вичерпано», – пояснила Валентина Рибка.

Відео інциденту швидко поширилося мережею, а думки користувачів розділилися. Дехто засудив вчинок вчительки, тоді як інші звинуватили школярку в неповазі до викладачки.

«Дії вчителя могли б бути іншими, наприклад, забрати чипси та віддати після уроку. Але погодьтеся, який має бути рівень неповаги до вчителя, щоб сидіти та їсти і, скоріше за все, думаю, та дівчина не реагувала на прохання вчителя закінчити свою трапезу. В Європі такого нема, абсолютна повага до вчителя», – прокоментував один із користувачів соцмереж.

Тим часом інший наголосив: «Щоб не зробила дитина, вчитель так не повинен поводитись».

Раніше на Житомирщині вчитель із ножем напав на своїх колишніх учнів, унаслідок чого один із них загинув.