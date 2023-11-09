Найкраща вчителька світу отримала $1 млн. Фіналіст з України описав враження від конкурсу

Сестра Зеф відкрила школу у дворі свого будинку у 13 років, нині вона допомагає здобути освіту дітям з малозабезпечених сімей

8 листопада у Парижі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішої відзнаки для педагогів Global Teacher Prize. Переможницею стала Сестра Зеф з Пакистану. Також у десятці кращих вчителів світу – українець Артур Пройдаков з окупованої Кадіївки на Луганщині. Він написав про свої враження та переможницю у Facebook.

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Український вчитель висловив вітання всім фіналістам премії та переможниці з Пакистану – Сестрі Зеф. «Це були неймовірні два дні, проведені разом у розмовах та співпраці. Тішуся, що на увесь світ британський актор та ведучий Стівен Фрай сказав: «Слава Україні». Заради цього точно варто було їхати в Париж і ставати учасником 10-ки. Про Україну знають і памʼятають. Сподіваюся, тепер краще знатимуть і про нашу освіту», – написав Артур Пройдаков.



Фіналіст переконаний, що його присутність серед фіналістів – це не тільки персональна історія, а й відзначення всіх українських педагогів, які попри повномасштабну війну продовжують якісно працювати.

Що відомо про переможницю Global Teacher Prize

Сестра Зеф відкрила власну школу у дворі свого будинку у 13 років. Вона надавала безплатні уроки дітям. Попри відсутність оснащення, її школа відзначалася повагою, рівністю, любов’ю і пристрастю до учнів.

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З дитинства Зеф натрапляла на труднощі, тож стала маяком надії для знедолених дітей у своїй громаді фото з відкритих джерел

Сестра Зеф продовжувала самоосвіту, працюючи 8 год на день та навчаючи своїх учнів, а також вдосконалюючи свої знання і мову, слухаючи англійські новини. У 2006 році нападники атакували її будинок через навчання дівчат, і вона залишила село, але пізніше повернулася. У 2010 році вона здобула ступінь магістра у галузі політології, використовуючи для навчання інтернет.

Сестра Зеф заснувала Фонд ZWEE (Zephaniah Free Education & Women’s Empowerment Foundation), який працює на підвищення статусу жінок через освіту та підтримку. За її внесок у розвиток найбільш уразливих громад було нагороджено різними нагородами та визнаннями.

Пакистанська вчителька Сестра Зеф фото з відкритих джерел

Що відомо про фіналіста з України

Артур Пройдаков народився в місті Кадіївка, що зараз є тимчасово окупованою частиною Луганщини. Він змалку цікавився українською мовою та культурою. На це його надихали футбольні коментатори та україномовні музичні гурти.

У 2007-2012 роках він здобув освіту філолога в Луганському університеті імені Тараса Шевченка. Артур працював викладачем у Кадіївському педагогічному коледжі. У листопаді 2014 року був змушений покинути дім через війну.

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Протягом подальших років Артур працював учителем мови та літератури на Сумщині в місті Ромни, а потім у київській школі MIDGARD.

У 2020 він доєднався до запису уроків у Всеукраїнській школі онлайн. Тоді ж Артур почав вести Telegram-канал «ЗНО Українська» та записав «Подкасти з української літератури». А у 2021 році Артур Пройдаков отримав статус переможця національної премії Global Teacher Prize Ukraine.

До ТОП-10 найкращих вчителів світу за версією премії Global Teacher Prize вперше потрапив учасник з України – учитель української мови та літератури Артур Пройдаков фото: Global Teacher Prize Ukraine

«Моя перемога – хороший знак для молодих вчителів з усієї України: якщо в людини є ідеї, якими вона готова ділитися, то зможе досягти всього. Вчора я почувався зіркою, вся освітянська громада мене вітала. Але ж колись я, хлопець із маленького провінційного міста, навіть мріяти про таке не міг. У вас є шанси, в якому б регіоні ви не народилися», — прокоментував Артур Пройдаков своє нагородження тоді.

Український вчитель Артур Пройдаков потрапив до десятки найкращих педагогів світу фото: Artur Proidakov / facebook

Згодом Артур став одним з викладачів безплатної підготовки до ЗНО/НМТ iLearn. Тисячі випускників безоплатно підготувалися за допомогою його вебінарів та вступили до омріяних вишів.

Після початку повномасштабного вторгнення Артур активно долучався до волонтерської діяльності. Зокрема, організував курси з української мови для переселенців. Також проводив уроки в межах всеукраїнського розкладу та розповідав про агресію Росії та значення вчителя зараз у закордонних та українських медіа. Тепер він розвиває українську освіту як учитель української мови та літератури в школі Mriy Diy, а також як виконавчий директор в освітній фундації MriyDiy.

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Global Teacher Prize – це світова щорічна премія у розмір $1 млн для вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Премію засновано фондом Varkey GEMS Foundation, щоб підкреслити важливість педагогів і той факт, що в усьому світі їхні зусилля варті того, аби бути визнаними на найвищому рівні. В Україні премію Global Teacher Prize Ukraine заснувала ГС «Освіторія» у 2017 році. Мета національної премії Global Teacher Prize Ukraine – підняти престиж учительської професії та привернути увагу суспільства до ролі вчителя. Цього року до ТОП-50 найкращих потрапили двоє українців – Людмила Таболіна з Харкова та Артур Пройдаков з Києва.

Раніше повідомлялося, що учитель з України потрапив до десятки найкращих у світі. Було подано понад 7 тис. заявок зі 130 країн. Також київський вчитель української мови та літератури став найкращим в Україні. Артур Пройдаков виборов перемогу серед трьох тисяч претендентів з усіх регіонів країни.