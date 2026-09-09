Названо найкращі школи Дніпра за результатами НМТ-2026

Найкращі результати на НМТ-2026 показали ліцеї «Інтелект», науковий ліцей інформаційних технологій та НВК №148 «Планета щастя»

До десятки найкращих шкіл Дніпра за результатами НМТ-2026 увійшли два приватні ліцеї. Решту позицій посіли комунальні заклади міста та ліцеї Дніпропетровської обласної ради. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Перше місце посів Дніпровський ліцей №12 «Інтелект» Дніпровської міської ради з рейтинговим балом 143,9. У загальноукраїнському рейтингу він посів 18-те місце.

Другу сходинку зайняв Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій Дніпровської міської ради (140,4 бала), третє місце – КЗ освіти «НВК №148 "Планета щастя"» Дніпровської міської ради (137,3 бала). У загальноукраїнському рейтингу ці заклади посіли відповідно 41-ше та 80-те місця.

Четвертим став Дніпровський науковий фінансово-економічний ліцей Дніпровської міської ради з рейтинговим балом 136,9. У загальноукраїнському рейтингу він посів 88-ме місце.

ТОП–10 шкіл Дніпра за результатами НМТ–2026:

Дніпровський ліцей №12 «Інтелект» Дніпровської міськради – 143,9; Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій Дніпровської міськради – 140,4; КЗ освіти «НВК №148 «Спеціалізована школа – ДНЗ (ясла-садок) «Планета щастя» Дніпровської міськради – 137,3; Дніпровський науковий фінансово-економічний ліцей Дніпровської міськради – 136,9; КЗ освіти «Науковий медичний ліцей «Дніпро» Дніпропетровської обласної ради – 136,9; Дніпровський науковий українсько-американський ліцей Дніпровської міськради – 136,6; Приватний заклад ЗСО «Дніпровський ліцей «Іт степ скул Дніпро» Дніпропетровської обл.» – 136,4; КЗ освіти «Науковий фізико-математичний ліцей» Дніпропетровської обласної ради – 135; Дніпровський ліцей №144 імені Леві Іцхака Шнеєрсона Дніпровської міськради – 130,3; Приватний заклад освіти «Технічний ліцей» – 129,7.

Рейтинг шкіл Львівської області з найвищими результатами НМТ 2026 року Інфографіка: osvita.ua

Раніше «Главком» писав, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.

Також Главком писав про найкращі школи Житомирщини.

Різниця між рейтинговими балами шкіл Дніпропетровщини, що увійшли до переліку найкращих за результатами НМТ-2026, становить 8,7 бала.

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» також склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Волинської області.

Найвищі результати НМТ-2026 серед шкіл Тернопільщини показали навчальні заклади, які зосереджені лише у кількох громадах області.