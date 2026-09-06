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Стали відомі вікові рекорди НМТ-2026

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Стали відомі вікові рекорди НМТ-2026
Учасниками НМТ-2026 стали люди різного віку
фото ілюстративне з відкритих джерел

Найчисельнішою віковою групою серед учасників НМТ стали 17-річні

Цьогоріч НМТ складали учасники віком від 14 до 73 років. Загалом тестування пройшли 329 709 осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Найчисельнішою віковою групою стали 17-річні – 152 809 учасників. Ще 102 350 учасників тестування були віком 18 років.

Серед 19-річних було 17 319 учасників, 20-річних – 6 648, 21-річних – 3 010.

Тестування також складали учасники віком від 22 до 30 років. Найбільше серед них було 25-річних – 3 962 особи, 24-річних – 3 226, 22-річних – 2 120.

Розподіл учасників НМТ-2026 за віком
Розподіл учасників НМТ-2026 за віком
Джерело: звіт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО)

Найстаршим учасником НМТ-2026 став 73-річний. Також тестування складали двоє 61-річних, по двоє 62-, 63-, 66-, 67- та 68-річних учасників. Ще по одному учаснику було віком 64 та 65 років.

Наймолодшим учасником НМТ-2026 був 14-річний учасник – у цій віковій категорії зафіксували лише одну особу. Серед 15-річних учасників було 22 особи, тоді як 16-річних – 1 187 учасників.

Нагадаємо, «Главком» раніше писав про результати НМТ-2026. Найвищий середній результат учасники тестування показали з німецької мови – 156 балів. Далі в рейтингу за середнім балом розташувалися французька та англійська мови – 151,9 та 151,3 бала відповідно.

Найнижчий середній результат зафіксували з математики – 131,9 бала. Саме з цього предмета найбільше учасників не подолали пороговий бал – 39 888 осіб, або 12,1% тих, хто виконував відповідний субтест.

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Теги: навчання освіта НМТ

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