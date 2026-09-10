Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Понад третина вступників після НМТ потребує психологічної допомоги: дослідження

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Понад третина вступників після НМТ потребує психологічної допомоги: дослідження
Ще до НМТ 59% вступників мали помірний або виражений рівень дистресу
фото: glavcom.ua

Експертка пояснила, від чого абітурієнти насправді стресують найбільше

Понад третина вступників після складання національного мультипредметного тесту (НМТ) потребує підтримки, щоб вийти зі стану вираженого дистресу (негативної форми стресу). Найгострішою точкою для психічного стану є момент отримання результатів іспиту, проте найбільше на стан вступників впливає не сам бал, а те, наскільки він відповідає їхнім очікуванням. Про це свідчать результати дослідження «НМТ-2026: по той бік результатів», якими поділилася експертка Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України Анастасія Голотенко на форумі «15 фізиків: зворотний відлік», передає кореспондентка «Главкома».

Дослідження охопило близько 42 тисяч унікальних учасників. Майже дев’ять тисяч вступників взяли участь у двох хвилях опитування, що дозволило порівняти їхній психологічний стан до та після складання НМТ.

Після тестування 85,2% учасників повідомили про стрес
Після тестування 85,2% учасників повідомили про стрес
фото: glavcom.ua

За словами Голотенко, ще до іспиту 59% вступників мали помірний або виражений рівень дистресу. До групи найбільшого ризику потрапляють ті, хто вважає результат НМТ дуже важливим, має високу тривожність і водночас не впевнений у власній підготовці.

44% вступників покращили свій стан після НМТ, 33% – погіршили
44% вступників покращили свій стан після НМТ, 33% – погіршили
фото: glavcom.ua

Після тестування 85,2% учасників повідомили про стрес. Понад половина (51,6%) вступників хоча б раз відчували, що не справляються зі своїм емоційним станом. Водночас 58,9% повідомляли, що склали іспит «гірше, ніж очікували». Дослідження показало, що саме ця суб’єктивна оцінка результату значно сильніше впливає на дистрес, ніж фактичний бал НМТ. Виявилося, що результат, гірший за очікування, шкодить психоемоційному стану приблизно вчетверо сильніше, ніж такий самий за величиною позитивний сюрприз полегшує його.

Суб’єктивна оцінка результату значно сильніше впливає на рівень дистресу вступника, ніж фактичний бал НМТ
Суб’єктивна оцінка результату значно сильніше впливає на рівень дистресу вступника, ніж фактичний бал НМТ
фото: glavcom.ua

«Офіційний бал НМТ насправді не впливає на дистрес. Натомість впливає суб'єктивна оцінка вступника: «я молодець» або «я не молодець», – пояснила Голотенко.

Найбільш гострим періодом для вступників експертка назвала перші 1-3 дні після отримання офіційних результатів. Особливо вразливими є учні, які не подолали необхідний поріг і через це втратили запланований сценарій вступу. За словами Голотенко, такі абітурієнти часто не розуміють, що робити далі, оскільки сприймають невдалий результат як фактичне припинення можливостей для навчання. Тому, як вважає фахівчиня, освітня система має пропонувати їм альтернативні маршрути вступу заздалегідь, а не лише після отримання невтішного результату.

43,3% вступників вважають результат НМТ дуже важливим і водночас мають високу тривожність перед іспитом. Після тестування рівень дистресу в цій групі був майже вдвічі вищим
43,3% вступників вважають результат НМТ дуже важливим і водночас мають високу тривожність перед іспитом. Після тестування рівень дистресу в цій групі був майже вдвічі вищим
фото: glavcom.ua

Ще одним важливим висновком дослідження Голотенко назвала необхідність управління очікуваннями. Йдеться не про заниження планки, а про підготовку вступників до різних можливих результатів і розуміння того, які можливості кожен із них відкриває або закриває.

Раніше «Главком» писав про результати НМТ-2026. Найвищий середній результат учасники тестування показали з німецької мови – 156 балів. Далі в рейтингу за середнім балом розташувалися французька та англійська мови – 151,9 та 151,3 бала відповідно.

Найнижчий середній результат зафіксували з математики – 131,9 бала. Саме з цього предмета найбільше учасників не подолали пороговий бал – 39 888 осіб, або 12,1% тих, хто виконував відповідний субтест.

Читайте також:

Теги: вступна кампанія школярі школа НМТ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція провела масштабну операцію в гімназії Brinellskolan у Фагерсті
У Швеції молодий чоловік з мечем напав на школу: загинула людина
22 серпня, 07:01
Потрощені вікна в одному зі столичних ліцеїв, крізь які видно прапор України
Під час атаки на «Нову пошту» згоріли прапори для українських шкіл
28 серпня, 16:27
Приклад харчування, яке отримували учні Крихівецького ліцею
Ліцей на Прикарпатті спричинив скандал через фото із їдальні
3 вересня, 21:34
Попри потребу шкіл у вчителях природничих дисциплін, здобути фах учителя хімії можна не в усіх регіонах України
Шок для освіти. Результати вступу-2026 викрили катастрофічний набір вчителів хімії
2 вересня, 21:42
Водія ліцею було мобілізовано 25 липня 2025 року
Скандал із мобілізацією водія шкільного автобуса на Вінниччині: чим завершилася історія
2 вересня, 09:20
Перше місце в Київській області посів ліцей «Британіка», розташований у селі Віта Поштова
Названо найкращі школи Київської області за результатами НМТ-2026: рейтинг
4 вересня, 20:00
Будівля Мукачівської ЗОШ I–III ступенів №7, яка посіла п’яте місце в рейтингу шкіл Закарпаття
Абсолютний рекорд. Одне місто Закарпаття завоювало чотири місця у топ-10 найкращих шкіл області
9 вересня, 14:31
Платформу з математики випробують у школах чотирьох областей, зокрема у прифронтових громадах
Катастрофа з математикою у школах: Україна знайшла спосіб виправити ситуацію
9 вересня, 16:26
Тимофій Милованов розповів, як штучний інтелект змінює правила гри в українській освіті
Милованов визнав, що ШІ виявився розумнішим за викладачів та студентів Київської школи економіки
9 вересня, 19:53

Наука та освіта

Освітній провал Полтави: всього дві школи увійшли до ТОП-200 найкращих в Україні
Освітній провал Полтави: всього дві школи увійшли до ТОП-200 найкращих в Україні
Аномалія НМТ у Луцьку: до десятки найкращих увійшов ліцей із сімома випускниками
Аномалія НМТ у Луцьку: до десятки найкращих увійшов ліцей із сімома випускниками
Робота під час повітряної тривоги. Освітній омбудсмен роз'яснила права та обов'язки вчителів
Робота під час повітряної тривоги. Освітній омбудсмен роз'яснила права та обов'язки вчителів
Замість шести-семи предметів на день: з'явилася петиція про зміну шкільного розкладу
Замість шести-семи предметів на день: з'явилася петиція про зміну шкільного розкладу
Тривоги зривають уроки. Омбудсмен запропонував новий формат навчання у школах
Тривоги зривають уроки. Омбудсмен запропонував новий формат навчання у школах
Понад третина вступників після НМТ потребує психологічної допомоги: дослідження
Понад третина вступників після НМТ потребує психологічної допомоги: дослідження

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua