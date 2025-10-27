Радіодиктант національної єдності: топ-10 слів, які могли заплутати учасників

Цьогорічний текст диктанту містив діалектизми, складні прислівники та рідковживані слова, які могли заплутати багатьох учасників

У День української писемності та мови, 27 жовтня, тисячі українців взяли участь у Радіодиктанті національної єдності-2025. Авторкою тексту «Треба жити!» стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а диктувала його акторка Наталія Сумська. Цьогорічний диктант відзначився низкою рідковживаних і складних слів, що могли спантеличити учасників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Культура.

Десять слів, які могли стати справжнім випробуванням для учасників:

не впівсили – прислівник, що означає «не в повну силу»; пишеться разом;

по-справжньому – прислівник з префіксом по-, пишеться через дефіс;

сукні з лелітками – лелітки означають блискучі кружальця або квітку;

між’яр’я – слово з двома апострофами, перший між префіксом і коренем, другий після твердого р;

допіру – діалектне слово зі значенням «щойно», «тільки»;

пітятко – діалектизм, що означає «курча»;

кияхи – діалектне слово на позначення качанів кукурудзи;

півтони – складний іменник, пишеться разом;

скніли – означає «знемагати, нидіти від одноманіття чи втоми»;

гризота – синонім до «душевних мук» або «внутрішніх страждань».

Нагадаємо, що радіодиктант національної єдності – щорічна подія, започаткована у 2000 році, що покликана об’єднати українців навколо рідного слова та популяризувати грамотність. Учасники з усієї країни та діаспори пишуть текст одночасно, а після публікації офіційного варіанту можуть перевірити свої знання. Цьогорічний диктант «Треба жити!» підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, його продиктувала народна артистка України Наталія Сумська.

Авторка диктанту Євгенія Кузнєцова відзначила, що текст об’єднує українців. Незалежно від складності слів чи пунктуації, учасники разом обговорюють результати та діляться враженнями.

Сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

Зауважимо, радіодиктант національної єдності – це традиційний мовний флешмоб, організований, який запрошує всіх охочих – як носіїв мови, так і тих, хто тільки вивчає українську, долучитися до цієї події.

До слова, у 2024 році без жодної помилки Радіодиктант національної єдності написала одна людина, це – Христина Гоянюк зі Львова. У липні цього року російські окупанти зруйнували будинок 79-річної жительки Львова Христини Гоянюк – рекордсменки з написання радіодиктантів.