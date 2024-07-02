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Прибуття F-16: Росія анонсує постійні атаки на українські авіабази – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Прибуття F-16: Росія анонсує постійні атаки на українські авіабази – Reuters
Точна дата прибуття винищувачів в Україну поки що тримається в таємниці
фото: Міноборони Норвегії

Очікувані винищувачі F-16 мають потенціал впоратися із загрозою для цивільних та війська – смертоносними КАБами

Росія регулярно атакує українську авіабазу у Старокостянтинові на Хмельниччині, намагаючись завадити розгортанню винищувачів F-16. Україна не повідомляє про майбутні місця базування, але РФ вже націлена на більшість аеродромів, де потенційно можуть бути розміщені бойові літаки. Про це повідомляє Reuters.

Як прогнозують військові аналітики, окупанти передусім можуть націлилися на інфраструктуру авіабаз, таку як злітно-посадкові смуги та складські приміщення. Мета – ускладнити підйом винищувачів F-16 у повітря після їх прибуття до України.

Експерт з Королівського інституту збройних сил Джастін Бронк вважає, що через нестачу ракет для ППО Україні доведеться постійно змінювати розташування винищувачів. За його словами, якщо окупанти атакуватимуть одну локацію низкою ракет та БпЛА, наземна ППО не зможе надати повноцінного захисту.

«Очікується, що перші літаки прибудуть цього місяця, і Україна сподівається, що вони підкріплять сили, які намагаються відбити російський наступ уздовж лінії фронту. Цей наступ супроводжується систематичним застосуванням нищівних керованих авіабомб (КАБів), які F-16 потенційно можуть знищити. Тож відновлюючи військово-повітряні сили та готуючись до прийняття перших винищувачів F-16, Київ стикається з викликом: Росія буде сповнена рішучості приземлити їх або знищити», – йдеться у матеріалі.

Однак, як зазначив для видання представник українських ВПС, удари росіян викликають «певні труднощі», але не завадять доставці F-16 або їх використанню в боях.

До слова, з авіабази в Старокостянтинові в лютому 1992 року під час тренувальних польотів шість бомбардувальників Су-24М самовільно втекли в Росію і не повернулися. Фактично таким чином РФ на початку незалежності викрала ці літаки.

Нагадаємо, колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на заяви російських пропагандистів про удар РФ по аеродрому в Миргороді Полтавської області у понеділок, 1 липня. 

За словами Ігната, наші військові  на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь. «Я не буду деталізувати, якими неймовірними зусиллями це робиться. Це війна, і, на жаль, не без втрат техніки», — наголосив Ігнат.

Раніше Ігнат пояснив, чому російські окупанти постійно обстрілюють аеродром в Старокостянтинові на Хмельниччині.  Ігнат розповів, що «Шахеди» так часто літають на Старокостянтинів, тому що там розташований аеродром базування літаків тактичної авіації.

«Відповідно, це становить для росіян інтерес. У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше», – пояснив він.

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Теги: росія окупанти військові Україна повітря наступ F-16

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