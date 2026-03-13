Головна Країна Наука та освіта
Студенти приватних вишів отримуватимуть стипендії: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Студенти приватних вишів отримуватимуть стипендії: деталі
Стипендії виплачуватимуться студентам закладів вищої освіти незалежно від форми власності навчального закладу
фото: glavcom.ua

Цьогоріч мінімальна академічна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком

Студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності з нового навчального року отримуватимуть щонайменше 4 тис. грн стипендії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Уряд врегулював порядок виплат студентам приватних закладів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням. Так, з 1 вересня 2026 року їм нараховуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4 тис. грн. Цьогоріч мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком.

Як зазначила Свириденко, кошти для стипендій передбачені бюджетними призначеннями Міністерства освіти і науки на 2026 рік. «Це рішення – приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні», – каже вона.

Нагадаємо, у держбюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Які стипендії підвищать для студентів університетів з 1 вересня 2026 року

З 1 вересня 2026 року підвищать стипендії для студентів університетів
З 1 вересня 2026 року підвищать стипендії для студентів університетів
фото: Міністерство Фінансів України
  • стипендія президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;
  • стипендія Верховної Ради України – із 4 400 грн до 8 800 грн;
  • стипендія Кабінету міністрів України – із 4 000 грн до 8 000 грн;
  • мінімальна академічна стипендія – з 2 000 грн до 4 000 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) – з 2 910 грн до 5 820 грн;
  • стипендія за галузевим принципом – з 2 550 грн до 5 100 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) – з 3 710 грн до 7 420 грн.

Також очікується підвищення для студентів закладів фахової передвищої освіти. «Підвищення стипендій з 1 вересня 2026 року – це черговий крок держави для підтримки молоді, розвитку людського капіталу та стимулювання якісної освіти в Україні», – заявили в Міністерстві фінансів.

Які стипендії підвищать для студентів коледжів у 2026 році

У 2026 році очікується підвищення для студентів закладів фахової передвищої освіти
У 2026 році очікується підвищення для студентів закладів фахової передвищої освіти
фото: Міністерство Фінансів України
  • стипендія президента України зросте із 7 600 грн до 15 200 грн;
  • стипендія Верховної Ради України – з 3 320 грн до 6 640 грн;
  • мінімальна академічна стипендія – з 1 510 грн до 3 020 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) – з 2 197 грн до 4 394 грн;
  • стипендія за галузевим принципом – з 1 930 грн до 3 860 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) – з 2 809 грн до 5 618 грн.

До слова, уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні, зокрема для фінансування наукових установ і досліджень університетів.

Студенти приватних вишів отримуватимуть стипендії: деталі
Студенти приватних вишів отримуватимуть стипендії: деталі
