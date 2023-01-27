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Пішов із життя академік Трахтенберг – легенда української медицини

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Пішов із життя академік Трахтенберг – легенда української медицини
Ісаак Трахтенберг - один із фундаторів української токсикології
фото з відкритих джерел

Іссак Трахтенберг мав у 2023-му відзначити своє 100-річчя

У віці 99 років 27 січня пішов із життя видатний український вчений у галузі профілактичної медицини, видатний токсиколог та гігієніст, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України Ісаак Трахтенберг. Про це повідомили у Національній академії медичних наук України.

«... На 100-му році життя перестало битися серце Людини Епохи, відомого науковця, учителя, наставника, колеги, видатного вченого, фундатора вітчизняної токсикології, творчого дослідника у галузі профілактичної медицини академіка НАМН України, члена-кореспондента НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки України, академічних премій з профілактичної медицини, Премії імені О. О. Богомольця, Почесного професора навчальних і наукових закладів, заступника директора з наукової роботи Ісаака Михайловича Трахтенберга», – йдеться у повідомленні.

Ісаак Трахтенберг – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, почесний професор Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського та інших наукових закладів.

Життєвий шлях

Ісаак Михайлович Трахтенберг народився 11 листопада 1923 року у Житомирі. У 1940 році закінчив Київську середню школу № 44. У 1940 році студент філологічного факультету Київського університету.

З 1941 року студент Київського медичного інституту (КМІ). Потім евакуювався з інститутом у місто Челябінськ, де продовжив навчання в КМІ. У 1942 році поєднував заняття в КМІ з роботою в «Челябенергомонтаже» інструментальника на будівництві заводу оборонної промисловості. У той же час пройшов 110-годинну підготовку стрільця ВУС-1.

У 1944 році повернувся до Києва з колективом студентів і викладачів інституту, де продовжив навчання. Через два роки закінчив Київський медичний інститут і був зарахований за конкурсом до аспірантури при кафедрі гігієни праці. У 1947–1948 роках брав участь у перших повоєнних наукових форумах із профілактичної медицини (XII Всесоюзний і V Український з'їзд гігієністів, епідеміологів, мікробіологів, інфекціоністів). У 1948 році Республіканською протиепідеміологічною комісією призначений уповноваженим з проведення протиепідемічних заходів Залізничного району м. Києва.

Наукова діяльність

У 1951 році Ісаак Трахтенберг отримав науковий ступінь кандидата медичних наук, його зарахували в. о. асистента кафедри гігієни праці Київського медичного інституту. З 1951 по 1955 роки працював асистентом кафедри. На посаді професора кафедри, якою в ті роки керував член-кореспондент Академії медичних наук СРСР Гайк Шахбазян, І. Трахтенберг пропрацював до 1972 року і за цей час опублікував три монографії, одна з яких присвячена проблемі меркуріалізму, друга — токсикології полімерів, третя – фізіології розумової праці.

У 1956 році йому присвоїли вчене звання доцента. У 1961 році обраний головою профспілки Київського медичного інституту. У 1964 році йому присвоїли науковий ступінь доктора медичних наук, у 1966 – вчене звання професора. У 1972 році обраний завідувачем лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин Київського науково-дослідного інституту гігієни праці та профзахворювань МОЗ України. Він так само став членом секції промислової токсикології проблемної комісії «Наукові основи гігієни праці та профпатології» АМН СРСР.

Свою наукову діяльність учений присвятив дослідницькій та практичній роботі у таких пріоритетних нині галузях медицини, як токсикологія, гігієна, медицина праці, медична екологія. Більше 50 років академік очолював науковий колектив дослідників з медицини праці та профілактичної токсикології Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України».

«Щирі співчуття всім рідним і близьким людям, тим хто знав цю світлу людину. Це велика невимовна втрата для колег і друзів, всієї наукової спільноти», – з сумом зазначили науковці НАМН.

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