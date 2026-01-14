Програма «єЯсла»: як батькам отримати гроші на догляд за дитиною

Допомога є цільовою та може бути використана суто на оплату послуг догляду за дитиною

З 1 січня в Україні набрав чинності закон, спрямований на посилення підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю. Уряд офіційно затвердив порядок надання допомоги «єЯсла». Програма передбачає щомісячну цільову грошову допомогу сім’ям з дітьми віком від одного до трьох років для компенсації витрат на догляд за дитиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міносвіти і науки.

Хто може отримати допомогу?

Отримувачем допомоги може бути мати або інший законний представник дитини віком від одного до трьох років (крім прийомних батьків і патронатних вихователів), який фактично доглядав за дитиною та вийшов на роботу на умовах повного робочого часу.

Розмір державної допомоги становить:

8 тис. грн щомісяця – для сімей, у яких мати або інший законний представник повертається до роботи після досягнення дитиною одного року;

12 тис. грн щомісяця – для сімей, які виховують дитину з інвалідністю (з урахуванням коефіцієнта 1,5).

Допомога є цільовою та може бути використана суто на оплату послуг догляду за дитиною, зокрема:

послуг приватних закладів дошкільної освіти;

послуг фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які офіційно надають послуги догляду за дітьми;

платних послуг у комунальних і державних закладах дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства, а саме: забезпечення харчуванням дітей; надання корекційно-розвиткових, психолого-педагогічних та/або реабілітаційних послуг понад обсяги, визначені індивідуальною програмою розвитку; проведення занять за парціальними програмами, що не входять до освітньої програми закладу; перебування дітей у чергових групах (ранкових, вечірніх, у вихідні та святкові дні) понад гарантований безоплатний час; проведення занять у гуртках, секціях, студіях та інших формах навчання понад обсяги, встановлені навчальними планами, зокрема для дітей, які не здобувають освіту у відповідному закладі.

Як отримати кошти?

Щоб отримати виплату, заявнику потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України та надати:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП заявника (за наявності);

свідоцтво про народження дитини;

копію або витяг з наказу про вихід заявника на роботу у режимі повного робочого часу.

Подання документів також можливе з використанням сервісу «Дія.Шеринг», який дає змогу передавати цифрові копії документів без ксерокопій та сканування. Заклади та фахівці, які надають послуги догляду за дітьми в межах програми «єЯсла», мають відповідати визначеним видам економічної діяльності (КВЕД): 78.20; 97.00; 85.10; 87.90; 88.91.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні запровадився новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини.