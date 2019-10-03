У міській раді привітали вчителів міста з їхнім професійним святом



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2 жовтня, у залі засідань Вінницької міської ради привітали кращих освітянам міста із Днем працівників освіти. Почесні грамоти та грошові премій отримали 102 педагоги. Їх вручив секретар міської ради Павло Яблонський

«Сьогодні я маю честь привітати вас від імені та міського голови Сергія Моргунова та міської ради. У кожного з нас в житті є свої вчителі та наставники, яких ми пам’ятаємо і якими ми вдячні. Від вас залежить, якою буде наша нація, країна та які цінності сформуються у нашої молоді. Можуть змінюватися методики викладання, впроваджуватися реформи освіти, але незмінною залишається суть вашої роботи – розкриття того потенціалу наших дітей, їх здібностей, навичок та знань, завдяки яким вони потім стають успішними громадянами нашої країни. Результат вашої роботи – це вдячність громадян нашого міста, оцінка вашої роботи – це наші діти, якими ми пишаємося. Ми вас підтримуємо і дуже цінуємо вашу роботу», - привітав педагогів секретар міської ради Павло Яблонський.

Директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко привітала педагогічних працівників і відзначила, що це прекрасне свято. «Хочу подякувати вам за велике і небайдуже щире серце, за віддану працю, за недоспані ночі за кожну годину і хвилину які ви віддаєте дітям. Сьогодні хочу нагадати Ліну Костенко: «Крилатим ґрунту не треба, не буде землі, то буде небо». Я бажаю, щоб перед вами завжди було небо, росли міцні крила, щоб ви завжди перемагали. Щастям вам, міного здоров’я та успіхів на благо нашої прекрасної вінницької освіти», - зазначила Оксана Яценко.

Голова міської організації профспілки працівників освіти і науки Петро Соловей подякував усім освітянам за працю: «Наша вінницька освіта може пишатися здобутками всеукраїнського рівня і не тільки. Хочу подякувати міському голові Сергію Моргунову за те, що підняли освіту до такого високого рівня. Я усім бажаю здоров’я та благополуччя».