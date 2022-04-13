Продовжено реєстрацію на складання вступного тестування: названо кінцеву дату

Планується проведення трьох сесій національного мультипредметного тестування

Станом на 12 квітня, понад 320 тис. осіб пройшли повну процедуру реєстрації для складання вступного тестування (національного мультипредметного тестування) у 2022 році. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«На сьогодні 321 169 осіб пройшли повну процедуру реєстрації для складання вступного тестування. Зауважимо, що однієї реєстраційної картки достатньо для потрапляння до бази даних про потенційних учасників НМТ, тому просимо випускників не створювати дублі реєстраційних карток і не надсилати свої документи до регіональних центрів оцінювання якості освіти повторно», - зазначив центр.

Також повідомляється, що з огляду на ситуацію в державі Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про продовження термінів формування реєстраційних карток для участі в національному мультипредметному тестуванні до 19 квітня, завдяки цьому сотні охочих щодня отримують можливість брати участь у вступній кампанії.

У травні кожний, хто зареєструвався для участі у вступному тестуванні, на своїй Інформаційній сторінці обов’язково повинен підтвердити бажання складати НМТ і повідомити організаторам про те, у якому регіоні він перебуватиме в липні.

«Планується проведення трьох сесій НМТ: основної і додаткової в липні, а також спеціальної у вересні. Такий підхід дозволить усім абітурієнтам вступити до омріяних закладів освіти», - зазначив Український центр оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, цього року зовнішнє незалежне оцінювання буде спрощеним – абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест.