Свириденко: Уряд продовжує курс на децентралізацію та розвиток громадської інфраструктури

За словами очільниці уряду, український досвід децентралізації викликає інтерес у міжнародних партнерів

У фокусі – тепло- та водопостачання, освіта, медицина та посилення співпраці з громадами і міжнародними партнерами

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд продовжує політику децентралізації та посилення спроможності громад. Про це вона розповіла під час Міжнародного форуму згуртованості, повідомляє кореспондент «Главкома».

Ключовим напрямом залишається розвиток інфраструктури на місцях, зокрема систем теплопостачання та водопостачання. Окремо уряд працює над підтримкою соціальних сфер – освіти та дитячих програм. У держбюджеті також з’являються нові інструменти для розвитку відповідних напрямів у громадах.

Свириденко зазначила, що триває робота над розширенням програм у сфері охорони здоров’я у взаємодії з профільним міністерством, зокрема щодо механізмів компенсацій та фінансування.

Очільниця Кабміну наголосила, що уряд посилює співпрацю з громадами та міжнародними партнерами. Український досвід децентралізації вже викликає інтерес за кордоном.

Як повідомлялося, Верховна Рада готує масштабну реформу розподілу повноважень між різними рівнями влади та перегляд понад 170 законів у суміжних сферах. Парламент уже підтримав у першому читанні відповідний законопроєкт, а до другого читання подано близько 1700 поправок.

До слова, Україна розпочала активну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередившись на посиленні захисту критичної інфраструктури та забезпеченні стабільного водопостачання. Уряд уже виділив понад 22 млрд грн на захист найбільш пріоритетних об’єктів.