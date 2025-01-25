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Студенти, які відмовляться проходити базову військову підготовку, будуть відраховані з вишів – Міноборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Студенти, які відмовляться проходити базову військову підготовку, будуть відраховані з вишів – Міноборони
Програма БЗВП розроблена з урахуванням сучасних викликів та досвіду провідних європейських країн
фото з відкритих джерел

Обов'язкова базова загальновійськова підготовка для студентів стартує з 1 вересня

У вересні 2025 року в Україні розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства. Про це заявили в Міністерстві оборони України.

Зазначається, що програма БЗВП розроблена з урахуванням сучасних викликів та досвіду провідних європейських країн, зокрема Польщі, Фінляндії та країн Балтії. Вона спрямована на формування у молоді необхідних військових навичок та забезпечення готовності громадян до захисту держави.

«Зміни до закону не передбачають мобілізацію до 25 років. Водночас юнаки та дівчата віком від 18 до 25 років за власним бажанням можуть долучитися до служби в Силах оборони на контрактній основі», – наголосили в Міноборони.

Що відомо про БЗВП для студентів?

БЗВП – це програма військової підготовки для студентів, що інтегрується в освітній процес закладів вищої освіти. Її мета – формування базових військових компетентностей у молоді, підвищення рівня національної безпеки та готовності громадян до захисту держави в умовах сучасних викликів.

Програма трансформує традиційне уявлення про військову підготовку, перетворюючи її на освітній інструмент особистісного та професійного розвитку молоді.

Що включає програма БЗВП?

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів передбачає 300 академічних годин. Програма складається з двох компонентів:

  • теоретичний курс (90 академічних годин) проводитиметься безпосередньо у закладах освіти;
  • практичний курс (210 академічних годин) реалізовуватиметься у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

Коли необхідно проходити БЗВП?

Для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти БЗВП викладатимуть на другому році навчання.

Для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра – на першому році навчання.

Хто має проходити підготовку?

Теоретичний курс викладатиметься для всіх студентів. Практичну частину повинні пройти всі чоловіки, придатні за станом здоров'я.

Жінки, які придатні за станом здоров’я, зможуть долучитися до практичних занять виключно добровільно. Для цього їм необхідно буде стати на військовий облік у ТЦК та СП.

Які переваги надає проходження БЗВП?

Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність. Це звільнить їх від проходження обов’язкової базової військової служби, яку, згідно з чинним законодавством, мають пройти всі чоловіки у віці 18-25 років.

Також проходження БЗВП буде необхідною умовою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

Як організовано навчальний процес?

Програма розрахована для студентів денної та дуальної форм навчання. Теоретична підготовка буде інтегрована в навчальний план як окрема дисципліна.

Практичні заняття проводитимуться під час канікул, що дозволить уникнути конфлікту з основним навчанням.

Хто проводить навчання?

До викладання БЗВП будуть долучені досвідчені військовослужбовці у відставці, ветерани війни та військової служби. Обов'язковими вимогами є вільне володіння українською мовою, відповідний рівень вищої освіти, а також належний стан здоров'я та фізична підготовка.

Які практичні навички отримують студенти?

Під час підготовки громадяни отримають базові знання з:

  • тактики;
  • домедичної допомоги;
  • психологічної підготовки;
  • основ військової дисципліни;
  • міжнародного гуманітарного права;
  • навички поводження зі стрілецькою зброєю.
  • Основний акцент буде зроблено на практичних аспектах, зокрема тренуванні у використанні зброї, орієнтуванні на місцевості та забезпеченні власної безпеки в умовах бойових дій тощо.

Яке спорядження використовується під час навчання?

Практичні заняття проводитимуться з використанням стандартного стрілецького озброєння Збройних сил України. Зокрема це автомати, кулемети та гранатомети.

Окремі навчання також включатимуть ознайомлення з військовою технікою залежно від доступності та профілю навчальних центрів.

Як враховується стан здоров'я?

Перед початком практичної частини всі учасники пройдуть медичний огляд відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Особи, визнані непридатними до військової служби, будуть звільнені від практичного курсу.

Раніше повідомлялося, що вже розроблено оновлений проєкт предмета «Захист України», який відображає реалії та виклики, з якими стикається Україна. Програма буде однаковою для всіх учнів незалежно від статі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку.

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Теги: військовозобов'язаний військові навчання студенти Міноборони ВНЗ

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