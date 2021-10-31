Скільки викладачів вакцинувалося: дані Міносвіти

Шкарлет назвав відсоток повністю вакцинованих викладачів в Україні

Згідно з даними Міносвіти, в Україні повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 76% працівників спеціалізованих закладів. Однією дозою щеплені 92%. Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, станом на сьогодні двома дозами вакцини від коронавірусу щепилися:

76% працівників спеціалізованих закладів;

62% вихователів садочків.

Водночас найвищими показниками щеплення серед освітян відзначились:

Тернопільська область – 97,7%;

Харківська область – 95,2%;

Донецька область – 92,9%.

«Мені дуже хочеться вірити у те, що ті 10-15% вихователів, які ще вагаються, врешті-решт не підведуть своїх колег, свої колективи і, звичайно, дітей», – відзначив Шкарлет.

Зокрема, станом на 30 жовтня, усі області України досягнули поріг у 80% серед вчителів спецзакладів (повний і неповний курс щеплення).

Читайте також: