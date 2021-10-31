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    Скільки викладачів вакцинувалося: дані Міносвіти

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    Найбільше щеплених освітян у Тернопільській області - Скільки викладачів вакцинувалося: дані Міносвіти
    Найбільше щеплених освітян у Тернопільській області
    Фото з відкритих джерел

    Шкарлет назвав відсоток повністю вакцинованих викладачів в Україні

    Згідно з даними Міносвіти, в Україні повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 76% працівників спеціалізованих закладів. Однією дозою щеплені 92%. Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

    За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, станом на сьогодні двома дозами вакцини від коронавірусу щепилися:

    • 76% працівників спеціалізованих закладів;
    • 62% вихователів садочків.

    Водночас найвищими показниками щеплення серед освітян відзначились:

    • Тернопільська область – 97,7%;
    • Харківська область – 95,2%;
    • Донецька область – 92,9%.

    «Мені дуже хочеться вірити у те, що ті 10-15% вихователів, які ще вагаються, врешті-решт не підведуть своїх колег, свої колективи і, звичайно, дітей», – відзначив Шкарлет.

    Зокрема, станом на 30 жовтня, усі області України досягнули поріг у 80% серед вчителів спецзакладів (повний і неповний курс щеплення).

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    Теги: освіта щеплення Сергій Шкарлет
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    Скільки викладачів вакцинувалося: дані Міносвіти