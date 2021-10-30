Тільки маска і дистанція – ЦВК пояснила, як безпечно проголосувати 31 жовтня

Центральна виборча комісія спростувала заяви про необхідність сертифікатів вакцинації та негативних тестів для виборців

Центральна виборча комісія України оприлюднила вимоги до виборців під час місцевих виборів 31 жовтня та пояснила, як можна проголосувати, про це повідомила пресслужба ЦВК у Facebook.

«Зараз поширюється повідомлення про те, що на виборах 31 жовтня на дільницях перевірятимуть сертифікати про щеплення або негативний тест. Чи перевірятимуть?Ні», – йдеться у повідомленні.

У ЦВК пояснили, що аби безпечно проголосувати вам достатньо:

паспорта;

маски, антисептика, особистої ручки;

дотримуватися дистанції.

У свою чергу народний депутат та голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький прокоментував ОПОРІ свій публічний виступ щодо обмежень доступу до громадських місць під час позачергових виборів міського голови Харкова. Він зауважив, що мав на увазі саме громадські місця, а не виборчі дільниці.

«Я мав на увазі громадські місця, що є постанова щодо карантинних обмежень. Що стосується виборів, то виборчий кодекс вищий за всі постанови уряду. Центральна виборча комісія зараз додатково відкомунікує, що обов’язковими вимогами будуть дотримання соціальної дистанції та наявність маски. Адже виборчі дільниці не є громадськими місцями. Я сказав це про громадські місця, я коментував постанову уряду №1236, але виборчий кодекс вищий за постанову уряду. Вибори ніхто зривати не буде, вимагатимуть тільки маску і соціальну дистанцію», – зазначив Михайло Радуцький.

Раніше Михайло Радуцький публічно заявив, що 31 жовтня на виборчі дільниці пускатимуть виключно за наявності сертифікату про щеплення або негативного тесту.

«Керівниця організації «Опора», яка займається моніторингом виборів, пані Айвазовська, прогнозує, що ця ініціатива призведе до зриву виборчого процесу та явки нижче 5%, особливо зважаючи на факт, що вибори відбуваються переважно у сільській місцевості», – констатувала Геращенко.

Як повідомлялося раніше, довибори до Верховної Ради та низка місцевих виборів, які призначені на 31 жовтня, відбудуться незалежно від рівня карантину в регіонах країни.

«Чи відбудуться вибори, якщо моя область – у червоній зоні? Цієї неділі вибори відбудуться у всіх запланованих округах, незалежно від зонування країни», – заявив у ЦВК.

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