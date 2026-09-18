Рейтинг шкіл за результатами НМТ-2026: два заклади із Тернополя увійшли до топ-200 України
Дві школи Тернополя увійшли до топ-200 України за НМТ-2026
У першій десятці шкіл Тернополя є заклад, де НМТ складали лише восьмеро учнів, і дві школи з однаковим результатом. Найвищий середній бал – 136,6 – отримав Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».
Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка в загальноукраїнському рейтингу зайняв 98 місце.
Другу сходинку посіла Тернопільська спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням іноземних мов із результатом 134,4 бала. У рейтингу шкіл України вона посіла 154 місце. Третім став Тернопільська спеціалізована школа №29 із результатом 132,9 бала.
Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.
Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.
Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.
|Місце
|Назва навчального закладу
|Місце у рейтингу України
|Рейтинговий бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|1
|Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І.Франка Тернопільської міськради
|98
|136.6
|158.5
|146/580
|99
|2
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради
|154
|134.4
|157.1
|69/272
|100
|3
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради
|211
|132.9
|155.7
|50/200
|99
|4
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради
|264
|131.7
|154
|61/244
|100
|5
|Приватний заклад ЗСО ліцей «Іт степ скул тернопіль»
|300
|131
|154
|8/32
|100
|6
|Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» Тернопільської міськради
|313
|130.7
|152.7
|74/296
|100
|7
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 Тернопільської міськради
|322
|130.7
|152.6
|79/312
|98
|8
|Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради
|345
|130.3
|152.8
|37/144
|99
|9
|Тернопільський НВК «Загальноосвітня школа I-III ст. - медичний ліцей №15 імені Лесі Українки» Тернопільської міськради
|418
|129.3
|151.5
|44/176
|100
|10
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міськради
|446
|129
|150.9
|66/256
|100
Четверте місце посіла Тернопільська спеціалізована школа №5 з поглибленим вивченням іноземних мов із результатом 131,7 бала. П’ятим став приватний ліцей «Іт степ скул Тернопіль» – 131 бал. НМТ у цьому закладі складали восьмеро учнів.
Шосте місце посів Тернопільський НВК «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука», а сьоме – Тернопільська ЗОШ №19. Обидва заклади отримали однаковий середній результат – 130,7 бала.
Восьме місце посіла Тернопільська спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов із результатом 130,3 бала. Дев’яте місце зайняв Тернопільський НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки» – 129,3 бала. Десятою стала Тернопільська ЗОШ №16 імені Володимира Левицького з результатом 129 балів.
Раніше «Главком» писав, що три школи Борщова, міста у Чортківському районі Тернопільської області, увійшли до топ-10 найкращих закладів освіти області за результатами НМТ-2026. Дві з них також випередили всі школи Тернополя у загальноукраїнському рейтингу: Борщівська ЗОШ №2 посіла 38-ме місце, а Борщівський НВК №3 – 58-ме. Для порівняння, найкраща школа Тернополя – «Українська гімназія» – посіла 98-ме місце.
Коментарі — 0