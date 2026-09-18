Рейтинг шкіл за результатами НМТ-2026: два заклади із Тернополя увійшли до топ-200 України

Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка, який посів перше місце в рейтингу

Дві школи Тернополя увійшли до топ-200 України за НМТ-2026

У першій десятці шкіл Тернополя є заклад, де НМТ складали лише восьмеро учнів, і дві школи з однаковим результатом. Найвищий середній бал – 136,6 – отримав Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка в загальноукраїнському рейтингу зайняв 98 місце.

Другу сходинку посіла Тернопільська спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням іноземних мов із результатом 134,4 бала. У рейтингу шкіл України вона посіла 154 місце. Третім став Тернопільська спеціалізована школа №29 із результатом 132,9 бала.

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейтинговий бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) 1 Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І.Франка Тернопільської міськради 98 136.6 158.5 146/580 99 2 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради 154 134.4 157.1 69/272 100 3 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради 211 132.9 155.7 50/200 99 4 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради 264 131.7 154 61/244 100 5 Приватний заклад ЗСО ліцей «Іт степ скул тернопіль» 300 131 154 8/32 100 6 Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» Тернопільської міськради 313 130.7 152.7 74/296 100 7 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 Тернопільської міськради 322 130.7 152.6 79/312 98 8 Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради 345 130.3 152.8 37/144 99 9 Тернопільський НВК «Загальноосвітня школа I-III ст. - медичний ліцей №15 імені Лесі Українки» Тернопільської міськради 418 129.3 151.5 44/176 100 10 Тернопільська ЗОШ I-III ст. №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міськради 446 129 150.9 66/256 100

Четверте місце посіла Тернопільська спеціалізована школа №5 з поглибленим вивченням іноземних мов із результатом 131,7 бала. П’ятим став приватний ліцей «Іт степ скул Тернопіль» – 131 бал. НМТ у цьому закладі складали восьмеро учнів.

Шосте місце посів Тернопільський НВК «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука», а сьоме – Тернопільська ЗОШ №19. Обидва заклади отримали однаковий середній результат – 130,7 бала.

Восьме місце посіла Тернопільська спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов із результатом 130,3 бала. Дев’яте місце зайняв Тернопільський НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки» – 129,3 бала. Десятою стала Тернопільська ЗОШ №16 імені Володимира Левицького з результатом 129 балів.

Раніше «Главком» писав, що три школи Борщова, міста у Чортківському районі Тернопільської області, увійшли до топ-10 найкращих закладів освіти області за результатами НМТ-2026. Дві з них також випередили всі школи Тернополя у загальноукраїнському рейтингу: Борщівська ЗОШ №2 посіла 38-ме місце, а Борщівський НВК №3 – 58-ме. Для порівняння, найкраща школа Тернополя – «Українська гімназія» – посіла 98-ме місце.