НМТ-2026. Лише одна школа у Чернівцях увійшла до рейтингу найкращих в Україні
Чернівецький ліцей №1 увійшов до топ-100 шкіл України, посівши 53-тє місце в загальноукраїнському рейтингу
Найвищий середній результат серед шкіл Чернівців за підсумками НМТ-2026 становив 139,8 бала, а найнижчий у першій десятці – 127,6 бала. Водночас лише один заклад міста увійшов до топ-200 загальноукраїнського рейтингу: Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів посів 53-тє місце. Інші дев’ять шкіл розташувалися нижче – від 238-го до 579-го місця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».
Друге місце посів Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 «Престиж» із результатом 132,3 бала. У рейтингу шкіл України він опинився на 238-му місці.
Третім став Чернівецький ліцей №7. Його випускники в середньому набрали 132 бали. У загальноукраїнському рейтингу заклад посів 250-те місце.
Вихідними даними для укладання стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.
Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих рейтингу закладів.
Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.
|Місце
|Назва навчального закладу
|Місце у рейтингу України
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|1
|Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради
|53
|139.8
|163.6
|56/224
|100
|2
|Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 «Престиж» Чернівецької міськради
|238
|132.3
|154.8
|52/208
|100
|3
|Чернівецький ліцей № 7 Чернівецької міськради
|250
|132
|154.1
|83/332
|99
|4
|Чернівецький ліцей № 9 Чернівецької міськради
|265
|131.6
|153.8
|70/280
|99
|5
|Чернівецький ліцей № 5 «Оріяна» Чернівецької міськради
|352
|130.3
|152.4
|59/236
|99
|6
|Чернівецький багатопрофільний ліцей № 4 Чернівецької міськради
|392
|129.7
|151.7
|64/256
|100
|7
|Приватний заклад «Чернівецький ліцей «Соломон»
|464
|128.8
|151.4
|10/40
|100
|8
|Чернівецька гімназія № 13 Чернівецької міськради
|468
|128.8
|151.4
|5/20
|100
|9
|Чернівецький ліцей № 16 ім. Ю.Федьковича Чернівецької міськради
|511
|128.3
|150.2
|51/204
|100
|10
|Чернівецький ліцей № 3 медичного профілю Чернівецької міськради
|579
|127.6
|149.1
|73/288
|100
Четверте місце посів Чернівецький ліцей №9 із середнім результатом 131,6 бала. П’ятим став Чернівецький ліцей №5 «Оріяна» із результатом 130,3 бала. Шосте місце посів Чернівецький багатопрофільний ліцей №4, випускники якого в середньому набрали 129,7 бала. Сьомим став приватний Чернівецький ліцей «Соломон» із результатом 128,8 бала.
Восьме місце зайняла Чернівецька гімназія №13. Середній результат її випускників становив 128,8 бала.
Дев’ятим став Чернівецький ліцей №16 імені Юрія Федьковича із середнім результатом 128,3 бала. Десяте місце посів Чернівецький ліцей №3 медичного профілю. Середній результат становив 127,6 бала.
Загалом сім із десяти найкращих шкіл Чернівців мають стовідсотковий результат складання НМТ. Це ліцей №1, ліцей №11 «Престиж», багатопрофільний ліцей №4, приватний ліцей «Соломон», гімназія №13, ліцей №16 та ліцей №3. У ліцеях №7 та №9 показник становив 99%.
Особливістю рейтингу стало те, що у Чернівецькій гімназії №13 НМТ складали лише п’ятеро учасників. Усі вони подолали поріг, тому показник складання тесту в закладі становив 100%.
Раніше «Главком» писав, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.
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