НМТ-2026. Лише одна школа у Чернівцях увійшла до рейтингу найкращих в Україні

Чернівецький ліцей №1, який посів перше місце в рейтингу міста

Чернівецький ліцей №1 увійшов до топ-100 шкіл України, посівши 53-тє місце в загальноукраїнському рейтингу

Найвищий середній результат серед шкіл Чернівців за підсумками НМТ-2026 становив 139,8 бала, а найнижчий у першій десятці – 127,6 бала. Водночас лише один заклад міста увійшов до топ-200 загальноукраїнського рейтингу: Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів посів 53-тє місце. Інші дев’ять шкіл розташувалися нижче – від 238-го до 579-го місця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Друге місце посів Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 «Престиж» із результатом 132,3 бала. У рейтингу шкіл України він опинився на 238-му місці.

Третім став Чернівецький ліцей №7. Його випускники в середньому набрали 132 бали. У загальноукраїнському рейтингу заклад посів 250-те місце.

Вихідними даними для укладання стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих рейтингу закладів.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) 1 Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради 53 139.8 163.6 56/224 100 2 Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 «Престиж» Чернівецької міськради 238 132.3 154.8 52/208 100 3 Чернівецький ліцей № 7 Чернівецької міськради 250 132 154.1 83/332 99 4 Чернівецький ліцей № 9 Чернівецької міськради 265 131.6 153.8 70/280 99 5 Чернівецький ліцей № 5 «Оріяна» Чернівецької міськради 352 130.3 152.4 59/236 99 6 Чернівецький багатопрофільний ліцей № 4 Чернівецької міськради 392 129.7 151.7 64/256 100 7 Приватний заклад «Чернівецький ліцей «Соломон» 464 128.8 151.4 10/40 100 8 Чернівецька гімназія № 13 Чернівецької міськради 468 128.8 151.4 5/20 100 9 Чернівецький ліцей № 16 ім. Ю.Федьковича Чернівецької міськради 511 128.3 150.2 51/204 100 10 Чернівецький ліцей № 3 медичного профілю Чернівецької міськради 579 127.6 149.1 73/288 100

Четверте місце посів Чернівецький ліцей №9 із середнім результатом 131,6 бала. П’ятим став Чернівецький ліцей №5 «Оріяна» із результатом 130,3 бала. Шосте місце посів Чернівецький багатопрофільний ліцей №4, випускники якого в середньому набрали 129,7 бала. Сьомим став приватний Чернівецький ліцей «Соломон» із результатом 128,8 бала.

Восьме місце зайняла Чернівецька гімназія №13. Середній результат її випускників становив 128,8 бала.

Дев’ятим став Чернівецький ліцей №16 імені Юрія Федьковича із середнім результатом 128,3 бала. Десяте місце посів Чернівецький ліцей №3 медичного профілю. Середній результат становив 127,6 бала.

Загалом сім із десяти найкращих шкіл Чернівців мають стовідсотковий результат складання НМТ. Це ліцей №1, ліцей №11 «Престиж», багатопрофільний ліцей №4, приватний ліцей «Соломон», гімназія №13, ліцей №16 та ліцей №3. У ліцеях №7 та №9 показник становив 99%.

Особливістю рейтингу стало те, що у Чернівецькій гімназії №13 НМТ складали лише п’ятеро учасників. Усі вони подолали поріг, тому показник складання тесту в закладі становив 100%.

Раніше «Главком» писав, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.